Google, popüler e-posta servisi Gmail'e kullanıcılarını sevindirecek yeni bir özellik daha ekliyor. Kullanıcılara sunulacak yeni özelliklerle birlikte Microsoft Office dosyaları, ayrıca indirme işlemi gerekmeden düzenlenebilecek.

Dünyanın en büyük e-posta sağlayıcılarından bir tanesi olan Gmail'in sahibi olan Google, bu servisine yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Şirketin bu sefer eklediği özellik, özellikle sık sık Microsoft Office dosyaları gönderip alan kullanıcıların işine yarayacak.

Gmail'e eklenen yeni özellikle birlikte kullanıcılar, e-postalarına ekledikleri ofis dosyalarını ayrıca indirme işlemi gerektirmeden düzenleyebilecekler. Üstelik bu işlem sonrasında Word dosyasının formatında da herhangi bir değişiklik olmayacak.

Word dosyaları Gmail'de düzenlenebilecek

Google, yaptığı açıklamada, kendi uygulamalarını kullanan milyonlarca kullanıcının diğer araçları da kullanma gereksinimi duyduğunu dile getirdi. Ayrıca artık Word dokümanlarının Gmail'e eklendikten sonra da düzenlenebileceği ve bu özelliğin kısa bir süre içerisinde kullanıcılara sunulacağı ifade edildi.

E-postalara eklenen Microsoft Office dosyalarının içeriğinde değişiklik yapılması ya da düzenlenmesi için indirilmesi ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden e-postaya eklenmesi gerekiyordu. Bu Gmail'in yeni özelliği sayesinde indirme ve tekrar geri yükleme işlemlerine gerek kalmayacak.

Üstelik e-postaya eklenmiş olan ve tek bir tıkla açılabilen bu dosyaların formatında herhangi bir değişiklik yaşanmayacak. Gmail ve Office gibi büyük servislerin bu tür kolaylıklar sunması, birçok kullanıcıyı sevindirecektir.

Ayrıca bu özellik sadece burada da kalmayacak. Digital Information World'de yer alan habere göre yakın gelecekte, filigran ya da metinin arkasındaki görseller de bu özelliğin içerisine dâhil edilecek. Buradaki asıl amaç ise bilgi değiş tokuşunu, kullanımını hızlandırmak ve zamandan tasarruf etmek. Peki, siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.