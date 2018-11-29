Microsoft, uzun zamandır hiçbir değişikliğe gitmediği Office ikonlarını değiştiriyor.

Microsoft, bugün yeni tasarımları ile ilgili birtakım açıklamalarda bulundu. Bunlardan birisi ise Office uygulamaları ile ilgiliydi. 2013'ten beri el sürmediği Office uygulamaları, yakın zamanda yeni ikonlara sahip oluyor. Daha öncesinde yaklaşık olarak 3 senede bir ikonlarda değişikliğe giden Microsoft, ilk kez 5 yıl gibi bir süredir hiç bir değişiklik yapmadı.

Yeni ikonlara baktığımızda, Word ikonunda artık herhangi bir belge görüntüsü görmüyor. Mavinin tonlarına göre satırlara ayrılmış ikonda satırlar belgeyi ifade ederken Excel için de yeşil tonlarında bir ikon varken biraz daha farklı bir tasarıma gidilmiş.

Tasarımları genel olarak tanımlamak gerekirse geleneklerine sahip çıkarken aynı zamanda teknolojiye ve değişime de ayak uydurmak gerektiğini gösteren Microsoft tasarım ekibi, önceki 2-3 tasarımın birbirine çok benzediğini bu sebeple biraz daha farklı bir tasarıma gitme gereksinimi duyduklarını söyledi.

Ayrıca verilen bilgilere göre yeni ikonlar önümüzdeki birkaç ay içinde tüm uygulamalara ve kullanıcılara dağıtılacakken, öncelik mobil uygulamalar ve web uygulamalarında olacak.