Microsoft, geçtiğimiz günlerde Office 365 uygulamalarının, antivirüs programlarının kötü amaçlı makroları taramasını, algılamasını ve engellemesini sağlamak için Antimalware Tarama Arabirimi'ni (AMSI) desteklediğini duyurdu.

Virüs bulaşmış makrolar, uzun zamandır Microsoft Office kullanıcıları için en büyük tehditlerden biri. Yazılım devi, sunduğu bu yeni özelliğin kullanıcıların belgelerle çalışırken korunmalarına yardımcı olacağını söylüyor.

AMSI'nin en büyük avantajı, hemen hemen tüm antivirüs çözümleriyle çalışabilen açık bir arayüze sahip olması. Bu yüzden varsayılan olarak Windows Defender'e entegre olarak gelirken, üçücü taraf (third-party) ürünleri de desteklemekte.

Microsoft, "Office VBA (Visual Basic for Applications - Uygulamalar için Visual Basic) 'daki bu yeni özelliğin devreye girmesinden birkaç hafta ve Windows Defender ATP tarafından benimsenmesinden sonra birkaç yüz cihazdan gelen ve on binlerce cihazı koruyan sinyallerle, sistemin etkili çalıştığını gördük. Office AMSI özelliği; içerik, dil veya konudan bağımsız olarak makronun davranışlarını ortaya çıkardığından, dünyanın bir yerinden gelen sinyaller dünyanın geri kalanı için bir koruma sağlayabilir." açıklamasını yaptı.

Office 365'te varsayılan olarak aktif gelecek

AMSI, Office 365'in Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio ve Publisher gibi uygulamalarına zaten entegre çalışıyor. Ancak belirtmek gerekir ki, eğer "Tüm Makroları Etkinleştir" seçeneği açıksa makroların taranması gerçekleşmeyecek.