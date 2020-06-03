Microsoft OneDrive’a iOS Live Photo Desteği Geliyor

Microsoft, dünyanın en popüler bulut sürücü servislerinden bir tanesi olan OneDrive’da Live Photo desteği üzerinde çalışıldığını duyurdu. Şu an sürücüye yüklediğiniz bir Live Photo, normal bir fotoğraf olarak kaydediliyor.

Akıllı telefon dünyasının en popüler şirketlerinden bir tanesi konumunda bulunan Apple, kullanıcılar arasındaki bu popülerliğini, birçok artısının yanında kullanıcılarına sunduğu yeni ve kullanışlı özellikler sayesinde kazanmıştı.

Şirket, cihazlarında sunduğu güvenlik, stabilizasyon ve uzun süreli yazılım desteğiyle rakiplerine göre ön plana çıkmayı başarmıştı. Apple, öne çıkan bu kriterlerin yanı sıra sunduğu diğer kullanışlı ve cezbedici özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekmişti. Şirketin kullanıcılara sunduğu bu özelliklerden bir tanesi de Live Photo özelliğiydi.

Microsoft OneDrive’a Live Photo özelliği geliyor:

Apple, 2015 yılında iOS cihazları için Live Photo özelliğini duyurmuştu. iOS cihazınız bu özellik sayesinde fotoğrafı çektiğiniz anın 1,5 saniye öncesini ve sonrasını kaydediyordu. Çektiğiniz görüntü, hâlâ bir fotoğraf olsa da içerisinde hareket ve ses de yer alıyordu.

Günümüzde birçok kişi gerek telefonunun depolama alanında yer açmak gerekse dosyalarını ve fotoğraflarını yedeklemek için çeşitli bulut sürücü hizmetlerinden faydalanıyor. En popüler bulut sürücü servislerinden bir tanesiyse Microsoft’un OneDrive’ı. Microsoft OneDrive, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor ve bunlar arasında iOS kullanıcıları da bulunuyor.

Dünyanın en popüler bulut sürücülerinden bir tanesi olan OneDrive’a iOS cihazınız üzerinden bir Live Photo yüklediğinizde, ses ve hareket kısımlarını kaybediyordunuz ve bu, sadece bir fotoğraf olarak depolanıyordu. iOS kullanıcıları da uzun süredir OneDrive’a Live Photo desteğinin gelmesini istiyordu. Microsoft da en sonunda bu isteklere cevap verdi ve OneDrive ekibinin iOS cihazlar için Live Photo desteği üzerinde çalıştığını ve bunu yaz dönemine yetiştirmeyi planladıklarını duyurdu.