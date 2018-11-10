Microsoft bu hafta masaüstü, mobil ve web'deki Outlook deneyimini nasıl geliştirdiğine dair bir açıklama yaptı.

Microsoft, Outlook için yaptığı yeni yapay zeka düzenlemelerini duyurdu. En önem verdikleri şeyin insanların zamanı doğru harcaması olduğunu belirten Microsoft, yeni özelliklerini tanıttı.

Microsoft'un kurumsal başkan yardımcısı Gaurav Sareen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Outlook'a yaptığımız bütün güncellemelerde önceliğimiz insanların zamanını doğru değerlendirmesini sağlamaktır. Aileniz, arkadaşlarınız, hobileriniz ya da her neyse, sizin için önemli olan konulara odaklanmak için daha fazla zaman harcamanıza yardımcı olmak istiyoruz. Ayrıca yapay zekalar tarafından kolayca halledilebilen rutin görevler için Microsoft Research, Bing, Cortana ve Microsoft Graph tarafından desteklenen veri ve analizlerin yanı sıra şirket genelinde yapay zeka teknolojileri kullanıyoruz."

Microsoft tarafından Outlook için yayınlanan yapay zeka yenilikleri şunlardır: