Microsoft, Outlook için yaptığı yeni yapay zeka düzenlemelerini duyurdu. En önem verdikleri şeyin insanların zamanı doğru harcaması olduğunu belirten Microsoft, yeni özelliklerini tanıttı.
Microsoft'un kurumsal başkan yardımcısı Gaurav Sareen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Outlook'a yaptığımız bütün güncellemelerde önceliğimiz insanların zamanını doğru değerlendirmesini sağlamaktır. Aileniz, arkadaşlarınız, hobileriniz ya da her neyse, sizin için önemli olan konulara odaklanmak için daha fazla zaman harcamanıza yardımcı olmak istiyoruz. Ayrıca yapay zekalar tarafından kolayca halledilebilen rutin görevler için Microsoft Research, Bing, Cortana ve Microsoft Graph tarafından desteklenen veri ve analizlerin yanı sıra şirket genelinde yapay zeka teknolojileri kullanıyoruz."
Microsoft tarafından Outlook için yayınlanan yapay zeka yenilikleri şunlardır:
- Ayrılma bildirimleri. Bunlar “insanlara nereye gittiklerini bilmek için zamanında ayrılmalarına yardımcı oluyor”
- Doğrudan gelen kutusundan hızlı işlemlere izin veren görsel ipuçları. Bunlar arasında uçuş özet kartına dokunarak bir uçuş için check-in yapabilme özelliği bulunuyor.
- Arama. Bu her zaman Outlook'un çekirdeğini oluşturdu, ancak son üç arama sonucunun üst sıralarında yer alan ve neye ihtiyacınız olacağını tahmin eden arama önerileriyle son yıllarda geliştirildi. Outlook Mobil'de arama, kullanıcı deneyiminin merkezi haline geldi.
- Spam ve kimlik avı koruması. Microsoft, yapay zeka tabanlı teknikler kullanarak gelen postalarınızdan uzak kalmaları için kötü amaçlı postaları algılayarak ve filtreleyerek e-posta deneyiminin kalitesini önemli ölçüde artırıyor.
- Toplantı hazırlığı. Outlook artık mobil cihazlarda özellikle güzel olan etkinlik yerleri ve toplantı odalarını öneriyor. Ayrıca en çok hangi konferans odalarını kullandığınızı öğrenir ve yeni bir toplantı için rezervasyon yaptığınızda bu odaların karşınıza çıkmasını sağlayabilirsiniz.