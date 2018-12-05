Microsoft Outlook’a iOS için Tasarım Güncellemesi Geldi

Microsoft Outlook'un son güncellemesinde minik tasarım değişiklikleri yapıldı ve Microsoft karanlık temanın geleceğini müjdeledi.

iOS işletim sistemli telefonlar için bugün Microsoft Outlook güncellendi. Android uygulamasından alınan bir istisna hariç değişiklikler genel olarak hemen göze çarpmayan değişiklikler oldu.

The Verge’ün haberinde, değişikliklerin direkt olarak fark edilmediği ancak uygulamanın üstüne eklenen mavi eklentinin direkt olarak göze çarptığı bildiriliyor. Outlook’un mobil tasarımını yürüten Miles Fitzgerald, mavi barın iOS’ta olmadığını söyledi ve Outlook ailesini bir araya getirmek için uygulanan bir strateji olduğunu belirtti.

Outlook ekibi ayrıca Apple uygulamasındaki beyaz temanın aslında Apple içindeki mail uygulamasıyla yarışmak için yapıldığını ve artık bunu ortadan kaldırmak istediğini belirtti.

Bu özelliklerin yanı sıra Microsoft gözle görülebilecek değişikliklerin yolda olduğunu da aşağıdaki açıklama ile söyledi:

''Microsoft, Outlook mobil için karanlık bir tema üzerinde çalışıyor ve bu fazlasıyla talep edilen bir özellik. Karanlık mod bugün çıkmayacak ancak gelecek güncellemelerin içerisinde bulunacak.''

Firma tam bir zaman paylaşmış olmasa da projeyi hayata geçireceğini söylemesi bile şu an için kullanıcılarını mutlu etmeye yeterli durumda.