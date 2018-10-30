Microsoft Outlook, Insider Kullanıcıları İçin iOS'a Geldi

Son dönemde Insider programı ile başı dertten kurtulmayan Microsoft, bu kez de Office Insider programı için Outlook uygulamasını yayınladı.

Microsoft Office için iOS'ta Insider programına kayıt olan kullanıcılar için bugüne kadar 4 farklı uygulama mevcuttu: Word, Excel, PowerPoint ve OneNote. Programa dahil olanlar, bugünden itibaren Outlook deneyimine de kavuştular.

Microsoft tarafından yapılan açıklamada, Insider programına katılan tüm kullanıcılara Outlook'un sunulmayacağını, ilk etapta kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle deneneceği belirtildi. Eğer siz de bir iOS kullanıcısıysanız ve Outlook'u iOS cihazınızda denemek istiyorsanız ilk olarak buraya tıklayarak TestFlight uygulamasını telefonunuza kurmalısınız.

Eğer cihazınızda kurulu değilse son olarak buraya tıklayarak Outlook uygulamasını da kurup TestFlight'ı açıyoruz. Apple'ın beta ve test sürümlerini denemek isteyen kullanıcılar için yayınladığı bu resmi uygulamada Outlook'un Insider sürümünü görme ihtimaliniz var. Eğer Outlook'u listede göremediyseniz bir süre sonra tekrar deneyebilir veya uygulamanın tam sürümünün çıkmasını bekleyebilirsiniz.