Milyonlarca kişinin kullandığı, okul ve iş dünyasında büyük oranda tercih edilen Outlook; gramer hataları, uygunsuz kalıp kullanımları ve noktalama işareti hatalarını gözden geçirerek e-postalarınızı düzenleyebilecek. Daha önce Grammarly gibi uygulamalarla yapılan bu işlem, 'Tone Detection' Outlook'a dahil edilecek.

Pandeminin iş ve okul dünyasını büyük ölçüde dijitale taşımasıyla birlikte halihazırda yaygın kullanılan e-postalar daha da büyük önem kazandı. Özellikle üniversitelerde öğrenciler ve eğitim görevlileri arasında kullanımı oldukça artmış olan bu maillerin kullanımı, iş dünyasında da aynı oranda artmış durumda.

Hal böyle olunca da yazı dilinin bir getirisi olarak ne yazıldığının yanında nasıl yazıldığı da normalde olduğundan daha önemli bir hale geldi. Tonumuzu aktarmakta zorlandığımız bir iletişim türü olan yazı dilinde, tonun yanlış anlaşılmasıyla zaman zaman hiç istemeden kötü izlenimler bırakılabiliyor. Bunun önüne geçmek için de internette çevrim içi yazım asistanları bulunuyor. Microsoft ise farklı sitelerle uğraşmamanız için Outlook’a yakın zamanda bu hizmeti ekleyecek.

Gramer hatalarının yanında yanlış anlaşılmaya müsait kalıplar da düzeltilebilecek:

Tone Detection adlı bu özellik, Grammarly gibi uygulamalarla aynı hizmeti verecek. Bu bağlamda söylemeye çalıştığınız şeyi söylemenin daha kolay bir yolu varsa bunu size önerecek, noktalama hatalarınızı gösterecek ve yazınızda yanlış anlaşılabilecek göndermeler varsa yanlış anlaşılmadan kaçınarak nasıl ifade edebileceğiniz konusunda öneride bulunacak.

Söz konusu özellik şu anda geliştirilme aşamasında ve 2021’in eylül ayında kullanıma sunulması bekleniyor. Özellik, varsayılan olarak kapalı gelecek ve etkinleştirmek istediğinizde Microsoft Editor ayarlarına girip aktif hale getirebileceksiniz. Son olarak özelliğin Outlook’un web sürümüne geleceği biliniyor. Mobil uygulama hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Yapay zekâ kullanan Tone Detection özelliğinin nasıl öneriler yapacağını ve e-postalara nasıl katkı sağlayacağını yayınlandığında göreceğiz. Özellik yayınlandıktan sonra farklı tarayıcılara ve uygulamalara uzantı olarak eklenmesi de bekleniyor. Siz de özellik hakkındaki fikirlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz.