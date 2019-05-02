Microsoft, Kalp Kırmadan Sinir Bozma Rehberi Yayınladı (Ne?)

Microsoft, rekabetçi oyunların yapısında olan konuşarak sinir bozma işini kalp kırmadan ve komik bir şekilde yapmanın rehberini paylaştı.

Microsoft, firmanın Xbox için hazırladığı Topluluk Standartları listesini güncelledi. Bu güncellemeler sık yapılan şeyler olarak, büyük değişimler yaşanmadığı sürece dikkat çekmez ancak bu defa mevzu farklı.

Microsoft, sıkıcı ve katı bir kurallar listesi yapmak yerine örneklerle süslediği eğlenceli bir içerik oluşturmayı başararak, kalp kırmadan insanların sinirini bozmayı sağlayacak, kabul edilebilir seviyede oyun içi atışmalarda kullanılabilecek cümlelerin bir listesini yayınladı.

“Taciz ve nefret pek çok farklı şekle sahiptir ancak bunların hiçbirinin Xbox’ta yeri yok. Xbox Live’ın herkesin takılabileceği bir ortam olmasını sağlamak, insanların rahatsız ya da istenmediklerini hissettikleri bir ortam olmasını engellemek için hepimiz dikkatli olmalıyız. Bunun yolu da sadece onları taciz etmemekten değil onları kucaklamaktan geçiyor. Bu da uygunsuz şakaları onlardan hoşlanacağını bildiğimiz kişilere saklamak ve oyun oynarken diğerlerini önemsemek, sizin söylediğinizi nasıl anlayacaklarını düşünmek demek.”

Microsoft, eğitim videoları tadında yaptığı içerikte kabul edilebilir ve kabul edilemez cümlelere de örnek vermiş. Önce kabul edilemez örneklerle başlayalım (bol bol yerelleştirme yapacağım çünkü bizim uygunsuz dilimiz ile ABD’lilerinki pek tutmuyor):

Böyle (küfür). Sen benim ayarımda değilsin.

Lan (küfür), öyle nişan mı alınır? Böyle ezerler.

Oyunda iş yapmanın tek sebebi bütün oyun boyunca camping yapman. KYS (Kendini öldür), velet.

Adilikle kazandın. Tam da (ırkçı küfür) bu beklenirdi.

Hadi şimdi (küfür) buradan. k/d oranın 1’in üstüne çıkarsa belki geri gelirsin.

Şimdi bunlar hoş mu? Değil. Ondan sonra insanlar yakınıyor oyunlarda herkes küfür ediyor diye. Şimdi küfürleri çıkarıyoruz, bakalım nasıl oluyor.

Böyle ezerler. Sen benim ayarımda değilsin.

Öyle mi nişan alınır? Böyle ezerler.

Oyunda iş yapmanın tek sebebi bütün oyun boyunca camping yapman. Bir daha dene, velet.

Adilikle kazandın. Milleti pistin dışına iterek değil de yarışarak kazanmayı öğren, öyle gel.

Burası sana fazla geldi, git k/d oranın 1’in üstüne çıkarsa belki geri gelirsin.

Tabii ki bu cümleleri farklı kombinasyonlarla birleştirmek de mümkün. “Anca adilik yaparak kazanırsın zaten, buraları sana bir boy büyük koçum. Böyle ezerler sonra.” Ne kadar kolay ve küfürsüz.

Aslına bakılırsa boş konuşma ve rakibin sinirini bozmak, hemen her türlü rekabetçi oyunun yapısında bulunuyor. NBA’in efsane isimlerinden Larry Bird bu konuda bir uzman olarak biliniyor. Muhammed Ali bu yöntemi psikolojik üstünlük için kullanıyordu. En meşhur repliklerinden bir tanesi “Rüyanızda beni yendiğinizi görüyorsanız uyanıp özür dilemeniz sizin için daha iyi olur.” cümlesidir. Buz hokeyi oyuncusu Sean Avery, Avery Kuralı adlı kuralın çıkmasına sebep olacak kadar sinir bozucudur. Kevin Garnett de bir başka sinir bozucu oyuncu olarak şimdiye kadar pek çok defa rakiplerini ağlamanın eşiğine getirmiştir, hatta kendi arkadaşlarını bile ağlatmışlığı vardır. Kalp kırmadan ve hakaret etmeden rakibinizin sinirini bozmaya çalışmanız normal kabul edilir.

Microsoft’un hazırladığı topluluk kurallarını buradan okuyabilirsiniz.