2021 mali yılı 2. çeyrek sonuçlarını açıklayan Microsoft, Xbox satışları ve Game Pass aboneliklerinden elde ettiği "oyun" gelirlerinin son üç aylık süreçte 5 milyar doları aştığını duyurdu.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, Xbox oyun konsolları ve Game Pass servisi ile birlikte aynı zamanda oyun sektörünün de en önemli şirketlerinden biri konumunda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde 2021 mali yılı 2. çeyrek sonuçlarını açıklayan Microsoft, yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X ve Series S ile birlikte oyun sektöründe nasıl bir büyüme gösterdiğini belgelerle açıklamış oldu.

Her şeyden önce; ABD için mali yılın miladi yıl ile aynı şey olmadığını bir kez daha hatırlatalım. Bu nedenle 2021 mali yılı 2. çeyreği denildiğinde aklınıza 2021 Nisan-Haziran dönemi gelmemeli. Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre geride bıraktığımız 3 aylık dönemde şirketin toplam geliri yüzde 17 artış göstererek 43 milyar dolar seviyesine yükselirken; net kar yüzde 33 artış gösterdi ve 15,5 milyar dolar oldu.

Satılan tüm Xbox Series X ve Series S'lerin yüzde 70'i Game Pass aboneliğine sahip

Microsoft’un en dikkat çekici yükselişi gösterdiği sektörlerden biri ise oyun sektörü oldu. Xbox Series X ve Series S ile birlikte oyunseverlere yeni nesil oyun donanımlarını sunan teknoloji devi, bu süreçte Game Pass kütüphanesini hem birinci parti hem de üçüncü parti oyun stüdyolarının oyunlarıyla genişleterek dijital abonelik servisinin kütüphanesini de güçlendirmiş oldu.

Yeni nesil Xbox’ların piyasaya sürülmesiyle birlikte geçtiğimiz üç ayda Microsoft’un donanım gelirleri yüzde 86’lık bir artış gösterdi. Ayrıca Game Pass kütüphanesinin güçlenmesini takiben abone sayısının artmasıyla birlikte Xbox içerik ve hizmet geliri de yüzde 40 gibi dikkat çekici bir artış göstererek 3,5 milyar dolara yükselmiş durumda. Microsoft’un açıklamalarına göre yeni nesil Xbox’ların yüzde 70’i Game Pass aboneliğine sahip.

Hem Xbox Series X ve Series S hem de Game Pass gelirlerine baktığımızda “Microsoft Gaming” bölümündeki gelir artışı daha net bir şekilde görülebiliyor. Microsoft, oyun sektöründeki operasyonlarında geride bıraktığımız çeyrekte yüzde 51 gibi inanılmaz bir büyüme kaydederek toplam gelirde 5 milyar dolar barajını aşmış durumda. Elbetteki oyun, hala Microsoft’un var olduğu en önemli sektör değil ancak Microsoft’un gelir dağılımındaki payını ciddi oranda artırdığını söylemek mümkün.