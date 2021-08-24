Microsoft, bu sabah yaptığı bir açıklamayla piyasa ve hisse değerlerinde yükselişe neden oldu. Office 365 ürünlerine zam yapacağını duyuran şirketin ifadeleri yatırımcılara “gelişmeler geliyor” mesajını vermiş olacak ki, şirketin piyasa değeri açıklamadan kısa süre sonra tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Microsoft, yaptığı tek bir hamleyle hisse fiyatını tırmanışa geçirdi ve piyasa değerini tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkardı. Yükselişin tek nedeni, şirketin bu sabah bazı Office 365 ürünlerinin fiyatını artırması oldu. Artışın ardından yatırımcılar, Microsoft hisselerine akın etti.

Bu sabah Microsoft, iş yerleri için sunulan bazı Office 365 ürünlerinin fiyatlarına 2022 yılında zam yapılacağını açıkladı. Bu hamle, yatırımcılara “seneye büyük gelişmeler olabilir” mesajını verdi. Şirketin piyasa değeri kısa sürede en yüksek değerini gördü.

Office 365’e gelen zamlar yatırımcıların ilgisini çekti

30 Haziran’da geride bıraktığımız mali yılın verilerine göre Office 365 ürünleri, Microsoft’un geçen seneki gelirinin %18’ini sağladı. Bir çok analistin Microsoft hakkındaki tahminleri geçen seneden dolayı yüksekti, ancak fiyat artışı açıklamasıyla tahminler güncellendi. Uzmanlar, Office 365 ürünlerinin bu sene Microsoft’un gelirine çok büyük katkıda bulunacağını söylüyor. Şirketin açıklamasına göre Office 365 E Premium fiyatları her ay kullanıcı başına %9 artacak. Bu değişim, 1 Mart 2022’de yürürlüğe girecek. Bunun yanında Office 365 E1 paketi fiyatı, %25 artacak.

Microsoft’un Office 365 açıklamalarından sonra tırmanışa geçen hisse değerleri, pazartesi gününü hisse başı 304 dolarla kapattı. Şirketin piyasa değeri ise 2,3 trilyon doları bularak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Microsoft, piyasada yıldan yıla en çok büyüme gösteren şirketlerden biri. Şirket yılın başından bu yana %37 büyüme gösterdi ve analistlerin ifadelerine göre bu büyüme devam edecek.