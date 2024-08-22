Microsoft'un tartışmalı özelliği Recall'un gelişi ertelendi. Bu özellik, kullanıcıların hareketlerini takip edip ekran görüntüleri alacak.

Microsoft'un Recall özelliği, Windows 11 CoPilot+'ın bir parçası olacak bir özellik olarak duyurulmuştu. Kullanıcıların yaptığı hareketleri adım adım kaydeden bu özellik, ilk duyurulduğu andan itibaren kullanıcıların büyük tepkisiyle karşılaşmıştı.

Gelen tepkilerin ardından Microsoft, Recall özelliğini varsayılan olmaktan çıkarmış ve ek güvenlik önlemleri getirdiği özelliği açıp kapatmayı kullanıcıların tercihine bırakmıştı. Ayrıca bu özellik Wındows Insider Program'ın bir parçası haline getirilerek Copilot+'ın ilk versiyonundan kaldırıldı.

Bir kez daha ertelenmiş oldu

Bugün yapılan güncelleme ile birlikte Microsoft, özelliğin halka açılmasını biraz daha ertelemiş oldu. Özelliğin WIP kullanıcılarına sunulması Ekim ayını bulacak. Microsoft açıklamasında "Güvenilir ve güvenli bir Recall (önizleme) deneyimi sunma taahhüdümüz doğrultusunda, Recall'un ekim ayında Windows Insiders kullanıcılarına sunulacağını paylaşmak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Microsoft, daha önce de gördüğümüz üzere risk potansiyeli bulunan özellikleri önce WIP kullanıcılarına sunuyor. Recall özelliğine dair bazı kodların Windows 11 Canary Channel kurulumunda yer aldığı belirtilirken, bu durum çalışmaların devam ettiğinin de bir göstergesi oldu.

Recall özelliğinin Copilot+ kullanıcılarına açılıp açılmayacağı konusundaki belirsizlik devam ediyor. Özelliğin Insider programına ekleneceği belirtilen ekim ayında özelliğin nasıl çalıştığını da daha net olarak görebileceğiz. O zamana kadar Microsoft, bu özelliği daha kullanıcı dostu hâle getirmek ve daha çok güven vermek için çalışmaya devam edecek.