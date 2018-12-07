Geçtiğimiz günlerde kulislerde dönen haberler resmen onaylandı. Microsoft, yeni dönemde Edge tarayıcısında Chromium altyapısını kullanacak.

Geçtiğimiz günlerde Windows Central kaynaklı bir haber, Microsoft'un Edge projesini komple rafa kaldırararak Chromium tabanlı yeni bir tarayıcı geliştireceği yönündeydi. Dekikodular büyük oranda doğru çıktı ancak Microsoft, yeni bir tarayıcı geliştirmeyerek sadece Edge'in EdgeHTML yapısından vazgeçecek.

Microsoft, bugün yaptığı resmi açıklamayla Chromium tabanlı Edge'in çıkış tarihini de açıkladı. Buna göre yepyeni Edge, 2019'un ilk aylarında kullanıcılarla buluşacak. Microsoft, web deneyimini yeni bir seviyeye taşımak için bu kararı aldıklarını ve hem kullanıcılar hem de geliştiriciler için en iyi seçeneğin bu olduğuna inandıklarını belirtti.

2019'un başında yayınlandığı andan itibaren uyumlu bütün platformlar Edge'in yeni sürümüne güncellenecek ve EdgeHTML'e sonsuza dek veda edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Microsoft ve Google'ın ARM'li bilgisayarlara Chrome'u getirmek için birlikte çalışacakları haberinden sonra Microsoft'un resmi açıklaması kullanıcıları sevindirmiş olabilir. Nitekim Firefox ve Chrome ile rekabet edebilecek yeni bir tarayıcı herkesin işine gelecektir.