Microsoft Veriyi Bin Yıl Depolayabilen Sistem İçin Çalışıyor

Microsoft ile Warner Bros., 1.000 yıl boyunca kullanılabilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyorlar. "Project Silica" olarak isimlendirilen bu proje, silika camının içerisine verilerin kaydedilmesini konu alıyor. Veriler, polarize ışık aracılığıyla okunuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bir süredir yeni teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin bu bağlamdaki son girişimi ise Warner Bros. ile ortak olarak başlatılan ve sinema sektörünü derinden etkileyecek olan "Project Silica". Project Silica, yeni bir veri depolama girişimi ve yüksek boyutlu verilerin silika camlara depolanmasını mümkün kılıyor.

Microsoft, bu teknolojinin hem çok kullanışlı hem de çok dayanıklı olacağını söylüyor. Microsoft'a göre silika camı; sıcak suda kaynasa, mikrodalga fırına bırakılsa, fırında pişirilse, su ile temas etse ve uzunca bir süre su içerisinde kalsa bile kullanılmaya devam edebiliyor. Üstelik bu yeni teknolojinin başına ne gelirse gelsin, veriler hiçbir şekilde kaybolmuyor.

Microsoft'un Warner Bros. ile birlikte yürüttüğü Project Silica, aslında 1.000 yıllık bir proje. Teknoloji devi, silika camlara depolama yapmanın, verilerin 1.000 yıl korunacağı anlamına geldiğini söylüyor. Hatta bu iddia Warner Bros. ile test de edilmiş ve ilk etapta başarılı bir sonuç elde edilmiş durumda.

Microsoft, bu depolama birimini test edebilmek için Warner Bros.'un 70'li yıllarda çektiği "Superman" filmini kullanmış. Warner Bros., bu filmin orijinal bir kopyasını Microsoft'a vermiş Microsoft da bu kopyayı silika camın içerisine depolamayı başarmış. Superman filmi şu an, bir kenarı 7.5 santimetre olan kare şeklindeki bir silika camın içerisinde depolanıyor. Bu kare camın kalınlığı sadece 2 milimetre.

Microsoft, bu teknolojinin bulut teknolojilerinde de kullanılabilmesini istiyor. Ancak silika cama veri kaydetmek çok pahalı bir işlem ve şu an için üstesinden gelinemeyen bir sorun var. Bu sorun, verileri silmek. Microsoft, verilerin polarize ışık yardımıyla kolaylıkla okunabildiğini ancak verileri silme işleminin bir hayli zor olduğunu söyledi. Eğer Microsoft, bu teknolojideki sorunları aşabilirse depolama sektöründe yeni bir sayfa açılmış olacak.

Microsoft'un konuyla ilgili çalışmaları sürüyor. Warner Bros., başta Superman filmleri olmak üzere tüm yapımlarını bu yeni teknoloji aracılığıyla yeniden depolamak ve gelecek nesillere aktarmak istiyor. Anlaşılan o ki bundan bin sene sonra bile insanlar, 1970'li yıllarda çekilmiş olan Superman filminden haberdar olacaklar.