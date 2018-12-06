Microsoft, yapılan açıklamalara göre Amerikan ordusu ile yapay zeka teknolojisini paylaşıyor.

Savaş denince akla ilk gelen ülke hangisi? Eminiz ki çoğunuzun cevabı aynı, evet Amerika! Amerikan ordusu belirli aralıklarla her zaman gündemde olmayı başarmış olsa da son dönemlerde oldukça sık şekilde adını duyurur hale geldi. Bunun sebepleri için herhangi bir tahmin yürütemesek de, umuyoruz ki sonuçları suçsuz insanları etkilemez.

Microsoft, yakın zaman öncesinde VR teknolojisini Amerikan ordusu ile paylaştığını açıklamıştı. Şimdi ise yeni gelen açıklamalara göre paylaşılan tek teknoloji bununla sınırlı kalmıyor. Microsoft, Amerikan ordusu ile yapay zeka teknolojisini de paylaşıyor. Microsoft'un baş avukatlarından biri olan Brad Smith, Fox şirketine yaptığı röportajda durumu "en iyi teknolojimizi paylaşıyoruz" şeklinde özetlerken, bunun Microsoft'un bir görevi olarak görüldüğünü de ekledi.

Açıklamalarda aynı zamanda "Biz içinde bulunduğumuz bu ülkeye hizmet etmek için varız, teknolojimizi paylaşmak bizim görevimiz, aynı zamanda Amerikan hükümetinin de Microsoft'un arkasında olduğunu bilmek güzel" şeklinde konuşulurken, Microsoft, daha öncesinde de teknolojilerini ordu ile paylaşıyordu.

Her ne kadar yapay zekanın işlerimizi kolaylaştırdığını inkar edemesek de askeri teknolojinin çok fazla yapay zeka ile modifiye edilmesi, insanların korkmasına sebep olabiliyor. Bu konu hakkında doğrudan Bill Gates tarafından herhangi bir açıklama ya da paylaşım yapılmamış olsa da yüksek teknolojinin günlük hayatımıza ne gibi etkileri olacak hep beraber göreceğiz.