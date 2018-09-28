Microsoft tarafından Skype bloğunda yapılan açıklamaya göre şirket, 1 Kasım itibari ile Skype Classic ve Skype 7.0 desteğini sonlandıracak. Yazılımını Skype 8.0'a güncellemeyen kullanıcılar bir süre sonra Skype'ten faydalanamayacaklar.

Bir geliştirici için kullanıcıların eski ürün yazılımını kullanması hoş bir şey değildir. Çünkü bu durumda geliştirici, son sürümü daha iyi hale getirmeye çalışırken aynı zamanda eski sürümü de performanslı bir şekilde çalışır halde tutmak zorundadır. Microsoft, Skype bloğunda bugün yaptığı açıklama ile eski sürüm desteğinin yakında Skype için geçerli olmayacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, yaptığı açıklama ile Skype 7.0 veya Skype Classic’i 1 Kasım’dan itibaren desteklemeyeceklerini duyurdu. Kullanıcıların ürünlerini bir an önce Skype 8.0’a yükseltmesini isteyen Microsoft, ‘’Eski sürümleri bir süre daha kullanabilirsiniz ancak herhangi bir kesinti yaşamamanız için güncellemeyi bugün gerçekleştirmenizi öneriririz.’’ dedi.

Microsoft, Skype’ı her geçen gün biraz daha geliştirmeye çalışıyor. Şirket, özellikte yeni kullanıcı kazanmak yerine mevcut kullanıcılarını kaybetmemek için tasarımını sürekli olarak iyileştiriyor ve yeni tasarımdan memnun olmayan kullanıcılarının şikayetlerini dikkate alıyor. Zira son büyük tasarım güncellemesinden sonra kullanıcılardan tepki toplayan şirket, tasarımı iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Microsoft, kullanıcıların ne kadar süre daha Skype 7.0 veya Skype Classic kullanabileceği hakkında kesin bir tarih vermedi. Fakat ‘bir süre daha’ tabirine bakacak olursak eski Skype sürümü kullanıcılarının Aralık 2018’i görememe ihtimalleri bulunuyor. Skype deneyimini kesintisiz bir şekilde sürdürmek için yazılımınızı son sürüme güncellediğinizden emin olun.