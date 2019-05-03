Microsoft, Skype'ın iOS Betasındaki Simgesini Güncelledi

Tüm Office programlarını elden geçirmeye kararlı olan Microsoft, Skype'ın iOS betasında bir takım değişiklikler yapmaya başladı. Microsoft, Skype'ın alıştığımız eski simgesi yerine daha minimal bir simgeyi beta kullanıcıları için kullanıma sundu.

İçinde bulunduğumuz dönemde Skype'a fazlasıyla yatırım yapan Microsoft, uygulamanın iOS'taki betasında yeni bir değişiklik yaptı. Hali hazırda Skype'ın iOS betasına dahilseniz değişikliği fark etmiş olmalısınız.

Sadece Skype'ın değil tüm Office programlarının simgelerinde radikal değişikliklere giden Microsoft, Skype'ın var olan simgesini daha estetik hale getirdi. Yenilenmiş simgeyi aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.

Eski simgeye göre daha ince bir "S" ve beyaz arkaplan eklemeyi tercih eden Microsoft, bu tasarımla da kullanıcıların beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Bahsi geçen yeni simge, şimdilik iOS betasında kullanılabilir olsa da çok yakında tüm platformlar için yayımlanabilir.