Microsoft, Kullanıcılara Skype'ı Güncellemeyi Zorunlu Kıldı

Son sürüm olan 7.41.0.10101'in ardından gelen Skype 8 güncellemesi, Microsoft tarafından tüm kullanıcılara zorunlu kılındı. Yeni güncellemeyi ilk duyurulduğunda eski sürümün bir süre kullanılabileceğini söyleyen Microsoft, güncellemeyi bir bildirimle tüm kullanıcılara duyurdu.

Dünya çapında oldukça yaygın olarak kullanılan iletişim uygulaması Skype'ın yaratıcısı Microsoft, Skype kullanıcılarına eski sürümden yeni Skype 8'e geçmelerini zorunlu kıldı. Skype'ın yeni güncellemesi ilk duyurulduğunda herhangi bir güncelleme yapmadan eski sürüm kullanılmaya devam edilebiliyordu fakat Microsoft, güncelleme konusundaki fikrini değiştirdi ve tüm kullanıcıları yeni sürüme geçmeye zorladı.

Bu zorunlu güncellemelerin sebebi ise yeni çıkan Skype versiyonunun altında kalan tüm sürümlerin bir süre sonra kullanıma kapatılacak olması olarak açıklandı. Uygulamanın yeni güncellemesi ilk duyurulduğunda Microsoft, "Eski sürümleri bir süreliğine kullanmaya devam edebileceksiniz" demişti. Şimdi ise o dönem kapanıyor ve tüm kullanıcılar zorunlu olarak Skype 8'e terfi ediyor.

Henüz birkaç gün öncesine kadar Skype'ın son sürümü olan 7.41.0.10101'i kullanan kullanıcılar, uygulamayı açtıklarında Skype 8 güncellemesinin yapılması gerektiğini belirten bir bildirim ile karşılaştılar. Uygulamada açılan bu bildirim şu şekildeydi:

"Skype'ı Bugün Güncelleyin

Skype bir süredir güncel değil gibi görünüyor. Bu güncelleme tamamen ücretsizdir ve içerisinde güvenlik iyileştirmeleriyle birlikte gelir.

Güncellemeyi Şimdi Yapmazsam Ne Olur?

Eğer güncellemeyi şimdi yapmazsanız, bir sonraki oturum kapatışınızda ya da bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda tekrar oturum açmadan önce Skype'ı güncellemek zorunda kalırsınız."