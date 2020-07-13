Microsoft, Çin için oluşturduğu sohbet botu Xiaoice'ı bir marka haline getireceğini açıkladı. Bugüne dek 600 milyon kullanıcıya ulaştığı açıklanan sohbet botu, marka haline gelmesiyle daha resmi bir hale gelmiş olacak. Şirket, Xiaoice'ın sohbet botunun Japonya versiyonu olan Rinna için de bir şirket kuruyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bundan 5 yıl önce Xiaoice isimli bir sohbet boyu duyurmuştu. Bu sohbet botu, daha çok Çin ve çevresindeki ülkelere hizmet vermek için tasarlanmıştı. Microsoft, sohbet botu ile ilgili yaptığı açıklamalarında 450 milyon üçüncü taraf akıllı cihaza ve 600 milyon da kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı. Şirket şimdi, bu sohbet botu ile ilgili yeni bir karar aldığını açıkladı.

2014 yılında ilk kez tanıtılan Xiaoice, Çinli tüketiciler tarafından kısa bir sürede benimsenmişti. Hatta Çinli kullanıcılar, bu sohbet botunu sanal bir kız arkadaş olarak nitelendirdiler. Bu nitelendirmenin temel nedeni ise Xiaoice'ın benzeri sohbet botlara göre daha insani bir yaklaşım sergilemesiydi. Aslına bakacak olursak Microsoft, bunu bilerek yapmıştı. Çünkü şirket, sohbet botunun kullanıcılarla arkadaş olmasını istediğini açıklamıştı.

Microsoft, Xiaoice'ı bir marka haline getiriyor

Microsoft cephesinden yapılan son açıklamalara göre şirketin Çinli sohbet botu Xiaoice, bir marka haline gelecek. Bu da Microsoft'un yeni bir şirket kuracağı anlamına geliyor. Yapılan açıklamalara göre bu şirketin ismi de "Xiaoice" olarak kalmaya devam edecek. Yani Microsoft, Çinli sohbet botunu daha resmi bir hale getirmiş olacak.

Xiaoice, süreç içerisinde Çin dışına çıkıp Japonya ve Endonezya gibi ülkelere de ulaşmıştı. Bu durumu görmezden gelmeyen Microsoft, Xiaoice'ın yanı sıra Rinna isminin marka haklarında da elinde tutacak. Görünüşe göre Microsoft'un sohbet botu Çin'de Xiaoice, Japonya'da ise Rinna ismiyle tüketicilere hizmet etmeye devam edecek.

Microsoft, sesli botunu çok daha iyi bir noktaya taşımak istese de Çin yönetimi, bu durumdan pek memnun kalmayabilir gibi görünüyor. Çünkü hükümet, geçtiğimiz dönemlerde Microsoft'la kafa kafaya gelmişti. Hatta Tencent'in sahip olduğu anlık mesajlaşma uygulaması QQ, Çin hükümeti ile yaşanan sorunlar nedeniyle Xiaoice desteğini kesmek zorunda kalmıştı.

Microsoft'un Yapay Zeka Birimi'nde eski bir yönetici olan Harry Shum, Xiaoice şirketinin bir numaralı ismi olacak. Sohbet botunun Japonya ayağı olan Rinna'nın başına ise, Rinna geliştiricilerinden olan Chen Zhan getirilmiş durumda. Microsoft, attığı bu adımla sohbet botu sektöründe çok daha ileri bir noktaya ulaşabileceğini düşünüyor.