Microsoft, çeşitli sistemlerde sorunlara neden olduğu tespit edildikten sonra bağımsız güvenlik güncelleştirmesi KB4524244'ü kullanımdan kaldırdığını açıkladı. Aslında bu güncellemenin UEFI ön yükleme yöneticisiyle ilgili sorunları çözmesi gerekiyordu, ancak birçok kişi yamanın kurulum sırasında sorunları olduğunu ve sistem donmasına sebep verdiğini raporlamasından sonra firma yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığını duyurdu.

Windows 10 için yayınladığı en son güncellemenin sorunlu olduğunu kabul eden Microsoft, KB4524244'ü çekme kararı aldı ve Windows Update, Windows Server Update Services veya Microsoft Update Catalog kısımlarından hiç birinde yeniden kullanıma sunulmayacağını bildirdi.

Güncelleştirmenin bundan yalnızca birkaç gün önce 11 Şubat günü yayınlandığını hatırlatmamızda fayda var. Bunların yanı sıra Microsoft, UEFI ön yükleme yöneticisinin etkin olduğu bilgisayarları bir güvenlik açığına maruz bırakabileceği sorununu giderdiğini de sözlerine ekledi.

Düzeltme ekiyle ilgili destek sayfasında yapılan bir açıklamada Microsoft tarafından, “Bu bağımsız güvenlik güncelleştirmesi, aygıt alt kümesini etkileyen bir sorun nedeniyle kaldırılmıştır. Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS) veya Microsoft Update Catalog’dan yeniden sunulmayacaktır. Bu bağımsız güvenlik güncelleştirmesinin kaldırılması, en son Toplu Güncelleştirme (Latest Cumulative Update), Aylık Toplama (Monthly Rollup) veya Yalnızca Güvenlik Güncelleştirmesi (Serucity Only Update) dahil olmak üzere 11 Şubat 2020 güvenlik güncelleştirmelerinde yapılan başarılı yüklemeleri veya değişiklikleri etkilemez.” açıklaması yapıldı.

Microsoft güncellemeyi kaldırmak için izlenecek adımları da paylaştı

Şirket ayrıca kullanıcılara da tavsiyelerde bulunarak şu şekilde bir paylaşımda bulundu: “Bu güncelleştirmeyi yüklediyseniz ve bu sorunla karşılaşıyorsanız, aşağıdaki adımlar cihazınızı sıfırlamanıza yardımcı olacaktır:

Başlat düğmesini veya Windows Masaüstü Araması'nı seçtikten sonra Güncelleme Geçmişi seçeneğini arayın. Daha sonra Güncelleme Geçmişinizi Görüntüleyin'i seçin .

Ayarlar / Güncelleme Geçmişi iletişim penceresinde, Güncellemeler kısmını seçin.

Yüklü Güncellemeler iletişim penceresinde, KB4524244 güncellemesini seçin ve Kaldır düğmesine basın.

Cihazınızı yeniden başlatın.

Yeniden başlattıktan sonra "Bu bilgisayarı sıfırla" özelliğini kullanın. Daha sonra bu sorunla karşılaşmamalısınız.

Bu güncellemenin ortaklarımızla koordineli olarak geliştirilmiş bir sürümü üzerinde çalışıyoruz ve gelecekte yayınlayacağız.”

Güncellemenin yeni sürümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil, ancak üzerinde çalışıldığı da bildirildi. Bakalım Microsoft sorunu ne kadar sürede halledip kullanıcılara yeni bir güncellemenin haberini verecek. Gelecek yeni bilgileri size aktarmaya devam edeceğiz.