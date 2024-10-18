Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için yenilenen Microsoft Store'u test ediyor. Yeni arayüz ve özellikler yakında kullanıma sunulacak.

Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için yenilenmiş bir Microsoft Store deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Yeni arayüz ve özellikler şu anda test ediliyor ve yakında tüm kullanıcılara sunulacak.

Ağustos ayında, Microsoft Store'da yeni bir İndirmeler bölümü ve Kütüphane bölümü test edilmeye başlanmıştı. Dün itibarıyla, yeni bir ürün sayfası deneyimi de test edilmeye başlandı. Bu değişiklikler şu anda sadece Windows Insider kullanıcıları tarafından erişilebilir durumda, ancak kısa süre içinde tüm kullanıcılara açılması planlanıyor.

Karanlık ve aydınlık modda yeni ürün sayfası

Yeni ürün sayfası deneyimi, ilgilenebileceğiniz uygulama ve oyunları vurgulayan bir arayüz sunuyor. Ayrıca, video fragmanları olan uygulama ve oyunları, Store'dan çıkmadan izleyebilmenizi sağlıyor. Fragman olmayan sayfalarda ise kahraman görseli gösteriliyor. Otomatik oynatma istemeyen kullanıcılar, bu özelliği ayarlardan devre dışı bırakabiliyor.

Yeni ürün sayfası deneyimi, hem karanlık hem de aydınlık modda kullanılabilecek. Ayrıca, Microsoft Store'un hız performansı artışı ile de kullanıcı deneyiminin daha da da iyileşeceği öngörülüyor.