Microsoft Stream artık, 15 dakikaya kadar kısa ekran kayıtlarını ek bir yazılım gerektirmeden oluşturabiliyor. Kullanıcılar ayrıca kayıt sırasında kamera ve mikrofon kullanabilmelerini sağlayan ek özelliklere de erişebiliyor.

Microsoft 365'in video hizmeti Microsoft Stream'e video içerik üreticilerinin ihtiyaç duyabileceği kullanışlı bir özellik eklendi. Microsoft Stream, artık herhangi bir ek yazılıma ihtiyaç duymadan 15 dakikaya kadar kısa ekran kayıtları alabiliyor.

Microsoft Stream'deki yeni ekran kayıt aracı, kuruluşlar için bilgi paylaşımı, uzaktan öğrenme, liderlik güncellemeleri ve diğer iletişimler için videolar oluşturmanın yeni bir yolunu sunuyor. Microsoft, ekran kayıt aracının ardından, oluşturulan videoları düzenleme gibi daha fazla özelliğin de yakında sunulacağını belirtti.

Microsoft Stream'de 15 dakikaya kadar ekran kaydı almak mümkün

Kullanıcılar, web tabanlı ekran kayıt aracı ile Edge veya Chrome'un en son sürümünü ve Stream portalını açarak Create (Oluştur) açılır listesinden Record (Kayıt) ekranını seçerek 15 dakikaya kadar kayıt yapabiliyor. Ayrıca video içerik oluşturucuları, herhangi bir pencere veya ekranı kaydetme, mikrofon veya sistem sesi ekleme ve kayıtlara web kamerası ekleme gibi seçenekleri de kullanabiliyor.

Ekran kayıt aracı Windows 10 ve MacOS için Microsoft Edge (versiyon 79 ve üstü) üzerinden kullanılabiliyor. Ayrıca yine Windows 10 ve macOS'ta Google Chrome versiyon 74 ve üstü destekleniyor.

Ancak MacOS'ta Safari tarayıcısı desteklenmiyor. iOS ve Android'de de Microsoft Stream Mobile uygulamasının mobil tarayıcıları desteklemediğini belirtelim.

Tüm bunların yanı sıra sistem sesi kaydı yalnızca Windows'ta kullanılabiliyor. Kamerayı kayda dahil etme özelliği ise yalnızca tüm ekranı kaydederken kullanılabiliyor. Ekran kayıtlarının en fazla 15 dakika ile sınırlı olduğunu tekrar hatırlatalım. Daha uzun içerikler için videonuzu daha kısa parçalara ayırmanız gerekiyor.