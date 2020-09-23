Microsoft, kurumsal müşterilerine sunduğu "Stream" isimli video paylaşım uygulamasını yeniledi. Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre yenilenen Stream, kullanıcılara hem daha işlevsel hem de daha kaliteli bir deneyim sunuyor. Üstelik kullanıcılar artık iOS ve Android üzerinden de videolar çekip, paylaşabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, kurumsal müşterilerin video paylaşımları yapabilmesini sağlayan "Microsoft Stream" isimli hizmetini yeniledi. Bugüne dek Office 365 programı kapsamında olan hizmet, artık Microsoft 365'e entegre edilerek kullanıcıların hizmetine sunulacak. Microsoft, yenilediği Stream ile kurumsal müşterilerine tıpkı bir Office belgesi oluşturuyormuş gibi videolar oluşturup, bu videoları paylaşmalarına imkan tanımayı amaçlıyor.

Office 365 kapsamında sunulan Microsoft Stream, yüklenen videoları Office dosyalarından ayırıyordu. Ancak artık böyle bir şey de söz konusu olmayacak. Kurumsal kullanıcılar, Microsoft Stream'in yeni sürümüyle birlikte oluşturdukları video içerikleri diğer tüm belgeleri ile aynı klasörde, yani SharePoint üzerinde depolanacak.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Stream'in web uygulaması, artık çok daha işlevsel. Kullanıcılar, yeni web uygulamasıyla videolarını kolaylıkla oluşturup, düzenleyip, oynatıp, en sonunda da paylaşabilecekler. Tüm bu işlemler, artık daha sorunsuz bir şekilde yapılacak. Ayrıca Microsoft 365'teki tüm videolar artık yüksek çözünürlük ve uyarlanabilir oynatma kalitesi özelliğine sahip olacak.

Microsoft Stream'le birlikte kurumsal kullanıcılara artık hazır şablonlar sunulacak. Bu şablonlar, videoların oluşturulma sürecinde kullanıcılara önemli kolaylıklar sağlayacak. Microsoft'un kurumsal müşterileri, hazır şablonlara SharePoint üzerinden rahatlıkla erişebilecekler. Son olarak kullanıcılar, Microsoft 365'in iOS ve Android sürümlerinde de artık videolar çekip, bu videoları paylaşabilecekler.