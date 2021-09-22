Microsoft, özellikle iş dünyasının fazlaca tercih ettiği Surface modellerinin yeni versiyonlarını tanıttı. Karşımıza çıkan 4 modelin de kendine göre ayırıcı özellikleri bulunuyor. Surface Pro 8, Surface Go 3, Surface Duo 2 ve Surface Laptop Studio isimleriyle karşımıza çıkan modellere gelin yakından bakalım.

Microsoft, bugün gerçekleştirilen etkinlikte yeni model Surface bilgisayarlarına yer verdi. Uzun zamandır köklü bir değişim geçirmeyen bilgisayarlar, yeni modelleriyle kullanıcıları oldukça memnun edecek gibi görünüyor. Zira modellerde, 120Hz ekran tazeleme hızı ve 5G gibi ileri seviye özellikler mevcut.

Surface modelleri genelde ucuz olmalarıyla anılmazlar fakat bu, yine de çok sayıda satılmalarının önüne geçmez. Elbette fiyatlarının pahalı olmasında, hibrit cihazlar olmalarının da etkisinin olduğunu unutmamak lazım. İşte karşınızda özellikleri ve fiyatlarıyla yeni Surface modelleri:

Surface Pro 8:

Laptop ve tablet karışımı hibrit bir model olan Surface Pro 8’de daha ince bir çerçeve kullanılmış. Üzerinde 2 adet Thunderbolt 4 girişi bulunduran modelde 11. nesil bir Intel işlemci ve kullanıcıların yükseltebileceği bir SSD de bulunuyor. Bunlara ek olarak 13 inç boyutunda bir ekran sunuluyor.

Batarya konusunda Surface Pro 8, 16 saatlik pil ömrü sunuyor. Buna ek olarak Dolby-Atmos, Dolby-Vision, 120Hz ekran tazeleme hızı ve maksimum 32GB RAM cihazda bulunuyor. Yeni nesil Surface Slim Pen 2 için ayrıca satın almanızın gerektiği Surface Pro Signature isimli klavyede bir alan açılmış. Kalemi yerleştirebileceğiniz bu manyetik alan, aynı zamanda şarj istasyonu işlevi görüyor.

Kalem demişken, Surface Slim Pen 2’de bir adet titreşim motoru bulunuyor. Bu motorla birlikte, yazdığınız ya da çizdiğiniz sırada gerçek bir kalemle yazıyormuşsunuz gibi bir his uyandırmak hedeflenmiş. Surface Pro 8’in minimum ve maksimum fiyatları şu şekilde:

i5 işlemci - 8GB RAM - 128GB SSD: 1.099 dolar (9.500 TL + vergiler)

i7 işlemci - 32GB RAM - 1TB SSD: 2.599 dolar (22.450 TL+ vergiler)

Surface Pro Signature Klavye: 279,99 dolar (2.420 TL + vergiler)

Surface Go 3:

Surface Go 3’e geldiğimizde ise 10,5 inç boyutunda bir ekran bizleri karşılıyor. Önceki nesile göre yüzde 60 daha hızlı bir işlemciyle gelen modeli Microsoft “bir aile için en uygun tablet” şeklinde niteliyor.10. nesil Intel işlemciye kadar çıkılabilen modelde Windows 11 ile kutudan çıkıyor ve çocuklar için güvenlik limitleri açık bir şekilde geliyor. Ses konusunda ise Dolby, kendisini gösteriyor. Surface Go 3’ün fiyat tablosu da minimum ve maksimum olmak üzere şu şekilde:

Intel Pentium 6500Y - 4GB RAM - 64GB SSD: 399 dolar (3.450 TL + vergiler)

Intel Core i3 - 8GB RAM - 128GB SSD: 629 dolar (5.430 TL + vergiler)

Surface Duo 2:

Katlanabilir Surface modellerinde ikinci olarak gördüğümüz Surface Duo 2’de 5G teknolojisi, NFC ve Wi-Fi 6 gibi oldukça çekici özellikler bulunuyor. Bunun yanında 5,8 inç boyutunda AMOLED bir ekranla gelen Surface Duo 2, açıldığında 8,3 inç boyutunda ve 90Hz’e kadar yenileme hızı sunan bir ekranla geliyor.

Arka tarafında üçlü kamera kurulumuna sahip olan model yeni algoritmalarla donatılan kameralarında; 16MP ultra geniş açılı kamera, optik görüntü sabitleme (OIS) teknolojisine sahip 12MP geniş açılı kamera ve yine OIS destekli 12MP çözünürlüğünde olan telefoto kameraya yer veriyor. Fiyatı ise şu şekilde:

2 renk seçeneği olmak üzere Surface Duo 2: 1.499 dolar (12.950 TL + vergiler)

Surface Laptop Studio:

14,4 inç boyutunda bir ekranla gelen Surface Laptop Studio, cihazın konumunu ayarlayabileceğiniz bir menteşeyle geliyor. Klavyenin de önüne getirerek 'sahne moduna' alabileceğiniz cihazı, ekranın tamamen klavyenin üstüne aldığınızda 'stüdyo moduna' getirmiş oluyorsunuz.

Donanım alanında oldukça gelişmiş teknolojiler sunan bu modelde 11. nesil Intel Core H35 işlemciler ve RTX destekli ekran kartları kullanılıyor. Yeni menteşesi sayesinde Tablet ya da Laptop olarak kullanabileceğiniz bu modelin fiyatları ise şu şekilde:

Intel i5 işlemci - 16GB RAM - 256GB SSD: 1.599 dolar (13.800 TL + vergiler)

Intel i7 işlemci- 32GB RAM - 2TB SSD: 3.099 dolar (26.770 TL + vergiler)

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