Yayınlanmamış Surface Pro X'in İşlemcisi Ortaya Çıktı

Microsoft'un geçen sene piyasaya çıkardığı Surface Pro X'e ait performans puanları, güncellenmiş bir cihazın ortaya çıkabileceğini düşündürdü. Sızan performans puanlarında cihazın Snapdragon 8cx işlemci hızının daha yüksek olduğu görülüyor.

Microsoft geçen sene Surface Pro X cihazını piyasaya sürdüğünde, 3.00 GHz temel clock speed ile çalışan Snapdragon 8cx'i temel alan özel SQ1 yongasına sahipti. Yeni bir benchmark sızıntısına bakılırsa, Surface Pro'nun yayınlanmamış bir sürümü, daha hızlı bir Snapdragon 8cx ile test edilirken görülüyor. Yeni sızıntı, Microsoft'un ARM tabanlı tabletini yenileyebileceğine dair söylentilere neden oldu.

Yayınlanmamış Surface Pro, Geekbench 5'te ‘OEMSR OEMSR Product Name DV’ kod adıyla görüldü. Bununla birlikte, bu benchmark sızıntısıyla ilgili farklı olan şey, 3.00 GHz yerine 3.15 GHz olarak listelenmiş clock speed'iydi. Böylece, Microsoft'un, Snapdragon 8cx 'Plus'a sahip yeni bir Surface Pro X varyantını test ettiğine dair söylentiler ağırlık kazandı. Daha önce de, base frekansı 3.15 GHz olan daha hızlı bir Snapdragon 8cx yonga setinin yakında yayınlanacağına ilişkin bir haber ortaya çıkmıştı.

Test edilen Snapdragon 8cx'in puanları:

Söz konusu işlemcinin dahili model numarası, standart Snapdargon 8cx'te olduğu gibi SC8180X değil, SC8180XP olarak görünüyor. Eğer sızıntı doğruysa, Microsoft, Surface Pro X'i güncellemeye hazırlanıyor. Peki, eğer ortada güncelleme olacaksa, yeni ürünü ne zaman göreceğiz? İddiaya göre Qualcomm, temmuz ayında Snapdragon 865 Plus'ı ortaya çıkaracak. Yayınlanacak yonga seti, standart Snapdragon 865'in daha hızlı bir versiyonu olacak.

Öte yandan Qualcomm'un Snapdragon 8cx ‘Plus’ı da aynı dönemde yayınlayacağı düşünülüyor. Bu durumda Microsoft'taki yeniliğin de yıl sonunda olacağı tahmin ediliyor. Eğer ARM tabanlı Surface Pro X'te bir güncelleme olacaksa, bunun kozmetik bir değişiklik olmayacağına inanılıyor. Puanlara bakıldığında, daha hızlı Surface Pro X, hâlâ Apple'ın A12Z Bionic'inden daha yavaş ki bu da hayal kırıklığı yaratıyor.

Microsoft Surface Pro X, ARM mimarisine sahip özel üretilmiş Microsoft SQ1 yongasını kullanan ilk cihazlardan biri. Bu yonga, Microsoft ve Qualcomm’un ortaklığıyla üretildi.