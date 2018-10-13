Microsoft Surface Serisini Kaldırmayı Düşünüyor Olabilir mi?

Microsoft geçtiğimiz günlerde yeni Surface serisini tanıtmış ve bizlere donanım konusunda ne kadar kararlı olduğunu göstermişti. Şirketin donanımı yakın zamanda bırakmaya niyeti yok gibi görünüyorken; Canalys CEO'su aynı şeyi düşünmüyor.

Uluslararası teknoloji pazarı analiz firması olan Canalys'in CEO'su Steve Brazier, yaptığı son açıklamalarla Microsoft'un gelecek için çok farklı planları olduğunu, ancak bu planlar arasında Surface serisinin kendisine yer bulmadığını düşündüğünü söyledi.

Brazier, Microsoft'un Surface gibi donanımsal ürünlere yoğunlaşmasının şirket için mantıklı olmadığını ve şirketin er ya da geç bunlardan vazgeçeceğine inandığını belirtiyor. En olası tahmini ise bunun 2019 yılı içerisinde gerçekleşeceği yönünde.

İlginçtir ki Microsoft, 2019'da çıkmak üzere yeni Surface ürünlerini -Surface Hub gibi- tanıttı bile. Hatta Surface'tan sorumlu yetkili Panos Panay geçtiğimiz günlerde, şirketin markayı genişletmeye yardımcı olacak yeni ürün kategorilerini icat etmeye çok kararlı olduğunu söylemişti.

Yine de analist, Canalys Channels Forum 2018'de yaptığı konuşmalarda Microsoft'un "eve ekmek getiren" konulara odaklanması gerektiğini ve CEO Satya Nadella'nın bunun farkına varıp Surface serisini sonlandıracağını söyledi.

Microsoft, analistin bu konuda yaptığı yoruma herhangi bir karşılık vermemiş olsa da en azından kısa vadede böyle bir planı olmadığını gösteriyor. Ayrıca Microsoft'un Surface satışları da büyümeye devam ediyor; öyle ki şirket ABD'nin en iyi 5 bilgisayar firması arasına girmiş durumda.