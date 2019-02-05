Microsoft SwiftKey’in Android versiyonuna gelen son güncelleme ile uygulama gizli moda kavuştu.

Microsoft geliştiricileri bir süredir SwiftKey uygulamasına gizli modu getirmeyi planlıyorlardı. Tamamen sorunsuz olarak çalıştığından emin olana kadar özelliği yayınlamayan teknoloji devi, uygulamanın daha önceki beta versiyonlarında gizli moda yer vermişti.

Android için SwiftKey’in son versiyonu ile birlikte kullanıcılar artık gizli modu sıkıntısız şekilde kullanabilecekler. Bu özellik sayesinde kullanıcılar verilerini daha rahat gizleyebilecekler.

SwiftKey ayrıca özel sohbetlerde gizli modu otomatik olarak devreye sokacak, böylece sohbetler daha güvenli hale gelecek. Gizli mod özel bir tema ve ikona sahip olacak. Microsoft’a göre ekran resmi alma gibi özellikler de yeni güncelleme ile birlikte daha akıcı hale gelecek.

SwiftKey şu anda en çok talep gören sanal klavyeler arasında yer alıyor. Uygulama şu ana kadar Google Play Store üzerinden 100 milyondan fazla kez indirilirken, 5 yıldız üzerinden de 4,5 yıldız almış durumda.