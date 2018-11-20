Son dönemlerde hackerlar oldukça aktif olduğundan dolayı çözüm yolları aranırken, artık Microsoft hesabınıza tamamen şifresiz bir şekilde girebileceksiniz.

Son dönemlerde online hesaplarımız için parolalar yetersiz kalmaya başladı. Özellikle banka hesaplarımızı korduğumuz parolalar, hackerların hedef tahtasının tam ortasında bulunuyor. Üstelik günümüzde hala insanların 4'te 3'ü oldukça eski ve basit parolalar kullanmaya devam ediyor. 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre en çok kullanılan 3 parola şu şekilde: "passwords", "123456" ve "qwerty". Her ne kadar artık 2 aşamalı korumalar popülerleşmeye başlasa da, bunlar da mutlak bir güvenlik için yeterli gelmiyor.

Bu kadar karamsar bilgiden sonra, güzel gelişmelerin de olduğunu belirtmekte fayda var. Microsoft'un bugün açıkladığı bir yöntem ile, artık Microsoft hesaplarınıza tamamen parola kullanmadan girebileceksiniz. Bundan sonra Yubico, Feitian ya da benzeri desteklenen aparatlar ile Microsoft hesabınıza, Edge browser üzerinden parolasız bir şekilde giriş yapabileceksiniz.

Bu hafta içerisinde yayınlanması beklenen Windows 10 versiyon 1809 ile birlikte yürürlüğe girecek olan sistem ile birlikte, parola kullanmadan Outlook.com, Office 365, Skype, OneDrive, Cortana, Microsoft Edge, Xbox Live (PC sürümü), Mixer, Bing ve MSN.com uygulamalarına ve websitelerine giriş sağlayabileceksiniz. Bunların yanında 2018 yılının sonlarına doğru Azure, Active Directory gibi daha bir çok uygulamayı da kapsayacak olan güncelleme ile birlikte güvenlik konusunda titiz olan kullanıcılar farklı alternatiflere de sahip olmuş olacak.

Peki Microsoft hesabına parolasız girmek için ne yapmak gerekiyor?

Öncelikle Windows sürümünüzün Windows 10 Kasım 2018 güncellemesinde olduğundan emin olun. Microsoft Edge ile Microsoft hesabınıza giriş yapın. Güvenlik seçeneğine tıklayın. Windows Hello ve Güvenlik anahtarları altında bulunan Daha Fazla Güvenlik Seçeneği sekmesine giriş yapın. Ne tip bir anahtara sahip olduğunuzu seçin (USB ya da NFC). Sahip olduğunuz anahtarı yerleştirin. Anahtarın sahip olduğu PIN kodunu girin ya da yeni PIN kodu oluşturun. Anahtarınızda bulunan butona basın. PIN kodunuzu isimlendirin.

Bu işlemleri tamamladıktan sonraki girişinizde elinizde fiziksel anahtarınız olmadan bu hesaplara giriş yapamayacaksınız. Ayrıca Microsoft'un açıkladığı desteklenen anahtarlardan bazıları şunlar:

The YubiKey 5C

YubiKey 5 NFC

YubiKey 5 Nano

Yubikey 5C Nano

BioPass FIDO2

ePass FIDO2-NFC

Eğer siz de online hesaplarınızın güvenliği konusunda endişeleniyorsanız, bu anahtarlar sizler için en güvenli seçenek olabilir.