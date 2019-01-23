  • Microsoft, Öğrenciler İçin Bütçe Dostu 7 Yeni Cihazı Duyurdu

Microsoft, Öğrenciler İçin Bütçe Dostu 7 Yeni Cihazı Duyurdu

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Londra’daki Bett eğitim teknolojileri etkinliğine katılan Microsoft, öğrenciler ve öğretmenlere yönelik yeni ürünlerini duyurdu.

Öğrenciler ve öğretmenler, teknoloji firmaları için oldukça önemli bir pazar oluşturuyor. Oldukça kalabalık olan bu grubun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için teknoloji devleri sürekli çalışmalar yapıyor.

Chromebook’lara karşı duruşunu sağlamlaştırmak ve bu pazarda söz sahibi olmak isteyen Microsoft, partnerleri Lenovo, Acer ve Dell’in ürettiği 7 yeni Windows 10 cihazı tanıttı.
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Yazılım devinin öğrencileri hedef alan ürünleri zaten var. Surface Go adlı cihaz doğrudan öğrencileri hedef alıyor. 400 dolarlık etiketiyle en ucuz Surface modeli olan bu cihazda Surface’in bütün özellikleri korunuyor.

Microsoft’un partnerlerinin üreteceği 7 yeni cihazın isimleri ise şöyle:

  • Lenovo 100e
  • Lenovo 300e (2-in-1)
  • Lenovo 14w
  • Acer TravelMate B1 (B118-M)
  • Acer TravelMate Spin B1 (B118-R/RN)
  • Acer TravelMate B1-141
  • Dell Latitude 3300 for Education

Lenovo 300e, bu modeller arasında en ilginç özelliğe sahip olan model olarak göze çarpıyor. Bu cihazın Stylus kalemini kaybetmeniz durumunda herhangi bir 2 numara grafit kalemi Stylus olarak kullanabiliyorsunuz.
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Microsoft’tan yapılan açıklamada bu cihazlar sayesinde okulların, cihaz özelliklerinden taviz vermeden en uygun fiyatı alabilecekleri ifade edildi.

Yazılım devi aynı zamanda Windows 10 S Modu’nu duyurdu. Bu modda cihaza Win32 programları yüklenemiyor ve işletim sistemi yalnızca Microsoft Store üzerinden işlem yapmaya izin veriyor. Böylelikle gizlilik ve güvenlik sorunlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
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Kaynak : https://news.softpedia.com/news/microsoft-announces-seven-cheap-windows-10-devices-524649.shtml
Etiketler: lenovo, microsoft, dell, acer
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