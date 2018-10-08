Project xCloud Oyunları Tüm Cihazlara Getirmeye Hazırlanıyor

Microsoft bugün, Xbox One oyunlarını bilgisayarlara, telefonlara ve tabletlere aktarmanızı sağlayacak bir hizmet olan xCloud Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Microsoft’un bulut oyun bölümünün başkan yardımcısı olan Kareem Choudhry, şirketin yeni Project xCloud servisleri hakkında açıklama yaptı. Choudhry, "Oyunların gelişimine dair vizyonumuz müziklere ve filmlere benziyor; eğlence talep edilebilir ve her ekrandan erişilebilir olmalı" dedi.

Atılmış bu adım, oyunu bir kez satın alıp isterseniz Windows'ta isterseniz Xbox One'da oynamanıza izin veren Xbox Play Anywhere girişimini daha da çekici hale getiriyor. Microsoft'un birçok Xbox Exclusive oyunu, bu girişim sayesinde bilgisayarlara da gelmişti. Project xCloud ise bu durumun sınırlarını daha da genişletmek istiyor.

Microsoft şu anda Bluetooth üzerinden bir mobil cihaza bağlanmış Xbox kontrolörünü Project xCloud'da deniyor. Şirket aynı zamanda "yeni, oyuna özel dokunmatik girdi kaplaması" sistemi üzerinde çalışırken kontrolörsüz bir oyun deneyimi sunmayı planlıyor.

Project xCloud servisi hakkında ayrıntılar henüz paylaşılmamış olsa da halka açık denemelerin 2019'da başlayacağı düşünülüyor. Microsoft'un konu ile ilgili yayınladığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.