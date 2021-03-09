Microsoft, Teams için bugün paylaştığı duyuruda mobil ve masaüstü cihazlar arasında görüşme aktarma özelliğinin yayınlanacağını açıkladı. Şirket, özelliğin düşük veri kullanımı özelliğiyle birlikte mart ayı sonunda kullanılabilir olacağını belirtti.

Teknoloji devi Microsoft 2020 yılının aralık ayında Microsoft Teams için yayınlayacağı bazı özelliklerden bahsetmişti. Bu özellikler arasında masaüstü ve mobil uygulamaları arasında görüşme aktarımı da bulunuyordu. Özelliğin 2021 yılının başlarında yayınlanacağı açıklanmıştı.

Microsoft 365 Admin Center üzerinde bugün yapılan duyuruda özelliğin ne zaman yayınlanacağına dair daha net bir tarih verildi. Şirket, mobil ve masaüstü cihazlar arasında görüşme aktarımı özelliğinin ticari olarak bu ayın sonlarında kullanıma açılacağını açıkladı. Özellik, tüm kullanıcılar içinse nisan ayında kullanılabilir olacak.

Görüşmeye ikinci bir cihaz da eklenebilecek:

Microsoft, Teams'de hâlihazırda aktif toplantılarda kullanıcıların masaüstü ve mobil cihazlar arasında geçiş yapmalarına olanak sağlıyordu. Yeni gelecek özellikle birlikte kullanıcılar aynı şeyi aktif görüşmelerinde de yapabilecekler. Bununla birlikte aynı görüşmeye içerik göstermek için ikinci bir cihaz ekleyebilecekler. Bunun mümkün olması içinse her iki cihazdan da aynı hesaba giriş yapılmış olması gerekiyor.

Görüşmelerin mobil ve masaüstü cihazlar arasında aktarılması, Microsoft Teams'e gelecek tek özellik değil. Şirket, uygulamaya bir de düşük veri kullanımı özelliği de getirecek. Bu sayede kullanıcılar, toplantı esnasında daha az veri harcayabilecek veya internet bağlantısının zayıf olduğu kesimlerden toplantılara katılabilecek.

Düşük veri kullanımı özelliği de görüşme aktarma özelliğiyle aynı şekilde bu ayın sonlarına doğru yayınlanacak. Özellikle COVID-19 salgını sürecinde büyük bir popülerlik kazanan Microsoft Teams, yeni özellikleriyle birlikte kullanıcılarına yeni deneyimler sunacak.