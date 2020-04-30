Microsoft Teams, Günlük 75 Milyon Aktif Kullanıcıya Ulaştı

Microsoft, popüler video konferans uygulaması Teams'in günlük 75 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı. Microsoft Teams, kullanıcı sayısında büyük artış görse de hala rakibi Zoom'un gerisinde.

Koronavirüs salgını nedeniyle video konferans uygulamalarının kullanımı arttı. Bu artışta evden çalışanların ve uzaktan eğitim alanların payı büyük. Yaklaşık 6 hafta önce Microsoft, Microsoft Teams uygulamasının günlük 44 milyon aktif kullanıcısı olduğunu duyurmuştu. Şirket, uygulamanın kullanımındaki artışa dikkat çeken yeni rakamları açıkladı.

Microsoft, dün gerçekleştirdiği gelir toplantısı sırasında Microsoft Teams'in 75 milyon günlük aktif kullanıcıya sahip olduğunu ve nisan ayında bir gün içindeki en yüksek katılımcı sayısının 200 milyon ile zirveye ulaştığını duyurdu. Microsoft'un rakibi Zoom ise bu ayın başlarında 300 milyon günlük kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı. Ancak bu rakam, tekil kullanıcıları yansıtmıyordu.

Microsoft Teams, kullanım oranlarında Zoom'un gerisinde

Salgın nedeniyle günümüzde toplantılar, görüntülü iletişim imkanı sunan uygulamalar aracılığıyla yapılıyor. Pazar araştırma şirketi Creative Strategies tarafından paylaşılan istatistiklere göre şirketlerin %17.7'si görüşmeleri Microsoft Teams üzerinden gerçekleştiriyor. Zoom ise %27.3 kullanımla zirvede. Şirketlerin Zoom'da sıklıkla gündeme gelen güvenlik açıkları nedeniyle ilerleyen zamanlarda başka platformlara yönelmesi de muhtemel.

Büyümede, Microsoft'un Teams uygulamasını çok sayıda ilk yardım kuruluşu için ücretsiz hale getirmesinin etkili olduğu düşünülüyor. Microsoft, 100.000'den fazla çalışanı olan 20 kuruluşun Teams'i tercih ettiğini ve Accenture'ın 500.000 Team kullanıcı sayısını aşan ilk kuruluş olduğunu belirtti.

Microsoft CEO'su Satya Nadella ayrıca, Microsoft Teams kullanıcılarının üçte ikisinin uygulama içindeki dosyalarla etkileşimde bulunduğunu ve uygulamaları Teams ile entegre eden kuruluşların üç kat arttığını bildirdi.