Microsoft, Teams Katılımcı Sınırını 49 Kişiye Çıkaracak

Bir Microsoft sözcüsü tarafından yapılan açıklamayla birlikte Microsoft Teams toplantılarındaki katılımcı sayısı sınırının 49 kişiye çıkarılacağı doğrulandı. Katılımcı sınırını birkaç kat birden artıran Microsoft, böylece Zoom'a daha dişli bir rakip olmayı hedefliyor.

Video konferans çözümleri arasında şu sıralar en popüler uygulama olarak Zoom öne çıkıyor. 50 kişiye kadar video konferans imkanı sunan uygulama, milyonlarca günlük aktif kullanıcıya sahip ve bu sayı her geçen gün artıyor.

Microsoft Teams ise şu ana kadar 50 kişiye kadar destek veremiyordu. Ancak bir Microsoft sözcüsü tarafından yeni yapılan bir açıklamaya göre şirket, Teams'i 7 x 7 görünüme geçirmeye hazırlanıyor. Bu da Teams'in kısa süre sonra 49 kişilik video konferanslara açılacağı anlamına geliyor.

Microsoft, Zoom ile aradaki işlevsellik farkını kapatmaya çalışıyor

Popüler bir teknoloji dergisi olan CRN'de yer alan bir habere göre Microsoft, bir video konferansa katılabilecek maksimum kullanıcı sayısını 49'a yükselterek Zoom'a daha dişli bir rakip olacak. Bir Microsoft sözcüsü ile iletişime geçen dergi, 49 kişilik görünüm standardının yolda olduğunu doğrulamış.

Microsoft sözcüsünün, Teams uygulamasına gelecek yeni katılımcı sayısı sınırlamasının yayın tarihi ile ilgili bilgi vermediği belirtiliyor. Ancak yapılan açıklamalar, Microsoft'un bu konuda elini çabuk tutmakta kararlı olduğunu ve bu özelliği bir an önce kullanıma sunacağını gösteriyor. Yine de şu an için Zoom ya da benzeri uygulamalar kullanan tüketicilerin, planlarını değiştirmeden önce Microsoft'tan gelecek resmi açıklamaları beklemeleri gerekiyor.

Daha önce bir Microsoft yetkilisi, şirketin resmi forumlarında yaptığı bir açıklamada 3 x 3 yani 9 kişilik düzenin bir başlangıç olduğunu ve bunun yetersiz olduğunu bildiklerini söylemişti. Bu, Teams'e çok daha geniş katılımcı sınırları geleceğinin bir habercisi niteliğindeydi ve Microsoft, bu konudaki somut adımları atmaya hazır gibi görünüyor.

Microsoft Teams uygulamasının günlük 75 milyondan fazla aktif kullanıcısı var. Şirket, yaptığı açıklamalarda pandemi sonrası süreçte de bu durumun değişmeyeceğine ve Teams'in her gün biraz daha popüler bir hale geleceğini inanıyor ve bunu sürekli olarak da dillendiriyor.