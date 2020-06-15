Microsoft Teams'ten Kişisel Duvar Kağıdı Belirleme Özelliği

Pek çok şirketin koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma modelini benimsemesi, video konferans platformlarına olan talepte muazzam bir artışa neden oldu. Bu platformlardan biri olan Microsoft Teams, artık kullanıcıların arka planlarında kişisel duvar kağıtlarını belirleyebileceklerini açıkladı.

Koronavirüs salgını, sosyal hayat gibi çalışma kültürünü de önemli ölçüde etkiledi. Dünyadaki irili ufaklı pek çok firma, salgının daha fazla kişiye bulaşmasını önlemek amacıyla evden çalışma modeline geçti. Hal böyle olunca, toplantı odasında yapılan görüşmelerin yerini, video konferans uygulamalarındaki sanal toplantılar aldı.

İş dünyasının en fazla tercih ettiği kurumsal video konferans platformlarından biri olan Microsoft Teams, görüntülü konuşmayı daha eğlenceli hale getirecek yeni özelliğini açıkladı. Uygulama artık, kullanıcıların kişisel duvar kağıtlarını uygulamaya yükleyerek, özel arka planlar oluşturmalarına izin veriyor.

Bununla birlikte Microsoft, özel görüntülerin ve diğer arka plan efektlerinin yalnızca planlanmış toplantılar için geçerli olduğunu söylüyor. Teams halihazırda, kullanıcıların görüntülü konuşma sırasında evdeki dağınıklığı gizlemek için arka plan bulanıklaştırma efektine ve önceden yüklenmiş görüntülerden oluşan bir kütüphaneye sahip.

Koronavirüs pandemisi sırasında, pek çok güvenlik ve gizlilik sorununa rağmen olağanüstü bir büyüme kaydeden rakip platform Zoom ise zaten kullanıcıların kendi özel fotoğraflarından arka planlar oluşturmalarına izin veriyor. Geç de olsa aynı özelliği kullanıcılarına sunan Microsoft Teams, video konferans deneyimini iyileştirecek yeni özellikler sunmaya devam edeceğini belirtti.

Microsoft Teams'in dünya çapında 75 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor

Microsoft ayrıca kullanıcıların hızlı bir şekilde görüntülü görüşme başlatmasını sağlayan “Meet Now” seçeneğini kullanmak yerine, toplantı planlama ve davet gönderme olanağı da dahil olmak üzere ücretsiz Teams kullanıcıları için bazı yeni özellikler sundu. Ek olarak, Teams'in ücretsiz kullanıcıları artık çağrılarına canlı altyazı da ekleyebilecekler. Şu anda 75 milyondan fazla aktif kullanıcı sayısı bulunan Microsoft Teams, geçtiğimiz mart ayında 2.7 milyar dakika görüşme süresiyle rekor kırmıştı.