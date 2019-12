Microsoft'un bulut tabanlı görev yönetimi uygulaması olan To Do, Anroid ve iOS sürümleri için yeni bir güncelleme aldı. Güncellemeyle gelen yenilikler arasında Siri kısayolları ve paylaşılan listeler için bildirimleri kapatma desteği gibi özellikler bulunuyor.

Microsoft, son zamanlarda Microsoft To Do uygulamasının iOS ve Android versiyonları için birkaç yeni güncelleme yayınlamıştı. Bu güncellemeler ile gelen yenilikler arasındaysa sürükle bırak not desteği ve ortak çalışma bildirimleri gibi pek çok farklı şey bulunuyordu.

Kısaca Microsoft’un bulut tabanlı görev yönetimi uygulaması olan To Do, kullanıcıların görevlerini bir akıllı telefon, tablet ve bilgisayardan kolayca yönetmelerine imkân sağlamasıyla biliniyor. Şimdiyse şirket, ‘her yerden erişim’ mottosuyla geliştirdiği bu uygulaması için yeni bir güncelleme daha yayınladı.

Microsoft To Do’nun iOS uygulamasına gelen yenilikler:

Öncelikle iOS sürümüne gelen yenilikler ile başlayacak olursak bu güncelleme, Siri kısayolları için destek sağlıyor. Siri kısayolları sayesinde kullanıcılar artık çoklu listeleri veya bölümleri atlamak yerine kısayolları kullanarak belirli listeleri açabilecekler. Bununla birlikte To Do uygulaması artık iOS’un yerel paylaşım özelliği için bir desteğe de sahip.

Bunun haricinde To Do’nun iOS sürümüne gelen yenilikler arasında paylaşılan listeler için bildirimleri kapatma desteği bulunuyor. Bu destek ile kullanıcılar, uygulamanın ayarlarına giderek paylaşılan liste aktivitelerini kapatabilecekler.

Microsoft To Do’nun Android uygulamasına gelen yenilikler:

To Do’nun Android sürümüne gelen yenilikler de iOS ile benzerlik gösteriyor. Bu noktada uygulamaya gelen yeniliklerden ilki, tıpkı iOS’ta da olduğu gibi paylaşılan listelerin bildirimlerini kapatma özelliği oldu.

Bunun dışında Wunderlist’ten gelen kullanıcılar için de bir kolaylık sağlayan Microsoft, paylaşılan listeleri yeniden paylaşmayı kolaylaştırdı. Bu noktada e-posta ile paylaşılan listelere, önceki listede bulunan üyelerin e-posta adresleri kolaylıkla eklenebilecek.

Microsoft, popülerliğini her geçen gün artıran yapılacak listesi uygulamasını 2017 yılında piyasaya sürmüştü. O günden beri pek çok farklı güncelleme ile bu noktaya kadar getirilen uygulamanın, yayınlanan son güncellemesiyle birlikte iyiden iyiye tüm kullanıcılara hitap etmeye başladığını söyleyebiliriz.