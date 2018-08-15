Sony'nin transparan konsol ve kol furyasına dahil olan Microsoft, Xbox One için oldukça şık bir kontrolcü tasarladı.

Bildiğiniz gibi yeni nesil konsollar, 'yeni nesil' olma sıfatını yavaş yavaş yitirmeye başladı. Hal böyleyken Sony ve Microsoft, konsolların pastasından alabilecekleri son dilimi de kesip götürmek istiyorlar. Sony cephesi bunu konsola özgü oyunlarının bir kısmını sona saklayarak yapıyor. Microsoft ise kozmetik yenilikler peşinde.

Microsoft'un Xbox aksesuarları ve kontrolcüsü konusunda daha avantajlı olduğu bir gerçek. Xbox Controller'ın PC için direkt 'tak çalıştır' kolaylığında olması ve Steam'de oldukça kullanışlı olması oldukça önemli. Bunun farkında olan Microsoft, yepyeni bir Xbox koluyla karşımıza çıkıyor. Phantom Black Special Edition olarak isimlendirilen bu yeni kolun ilk göze çarpan detayı, tamamen transparan olarak tasarlanması.

Yukarıdan da görebileceğiniz gibi yeni tasarlanan kol, oldukça şık görünüyor. 11 Eylül'de piyasaya çıkacak olan ürünün ilk etapta ülkemize gelmesini beklemiyoruz. 70 dolar etiketiyle satılacak olan Phantom Black Special Edition'a ön sipariş ile sahip olmak isterseniz buraya tıklayarak Microsoft Store'daki sayfasına ulaşabilirsiniz.