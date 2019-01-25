GitHub satın alımı ile açık kaynak yazılımlarına yatırımını hızlandıran Microsoft, şimdi de Türkiye merkezli açık kaynak yazılım şirketi Citus Data'yı satın aldığını duyurdu.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile Türkiye merkezli açık kaynak yazılım şirketi Citus Data'yı satın aldığını duyurdu. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu tarafından LinkedIn üzerinden yapılan duyuruda satın alma işlemi ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

‘’Türkiye’nin yazılım pazarında bir dünya oyuncusu olması için attığımız adımlara bugün bir yenisini ekledik. Türkiye’ye duyduğumuz inancın bir göstergesi olarak, Türk girişimcilerin kurduğu yazılım şirketi Citus Data’yı bünyemize katmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.’’

Citus Data, Türkiye’de kurulan bir şirket olsa da faaliyetlerine yalnızca Türkiye’de değil, 40 çalışanının bulunduğu San Francisco’daki ikinci ofisinde de sürdürmeye devam ediyor. Microsoft, geçtiğimiz yıl açık kaynak kodlu bir yazılım depolama platformu olan GitHub’ı satın alarak açık kaynak yazılımlarına dair yatırımlar gerçekleştireceğini belli etmişti. Ne Citus Data, ne de Microsoft tarafı şu an için satın alma işleminin nasıl bir bedelle gerçekleştiğini açıklamadı.