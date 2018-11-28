Microsoft'un Çok Parçalı Kamera Patenti Ortaya Çıktı

Finlandiya'daki Microsoft araştırmacıları, kendi kendini hizalayan çok parçalı bir kamera sistemini ortaya çıkardı.

Finlandiya'daki Microsoft araştırmacıları, kendi kendini hizalayan çok parçalı bir kamera sistemini doğrulayan bir patent ortaya çıkardı. Yeni ortaya çıkarılan patent, cihazın başka kısmında bir lens sistemi ile üst üste gelecek olan bir kamera sistemini öngörüyor.

Araştırmacılar, çok parçalı kameranın getirebileceği fonksiyonel görüntülemeye dair bilgilerden açıkça bahsetmiyor. Elde edilen görüntülere göre kamera, ayrılan parçalarla birlikte bölünüyor. Bir parça kameranın yarısını üzerinde bulundururken, diğer parça da diğer yarısını taşıyor.

Katlama formatının sağladığı ekstra kalınlık ile bu patent, tasarımcılara ilginç bir seçenek sunsa da, bu yeni tasarım hakkında ortaya çıkan fazla bir detay yok. Önümüzdeki günlerde 'katlanabilir herhangi bir şey' haberlerini sıkça duyacağız gibi görünüyor.