Windows 10'un son güncellemesi ile Firefox ve Chrome kurarken "Zaten Windows 10 için en güvenli ve en hızlı web tarayıcısı Microsoft Edge'e sahipsiniz." şeklinde bir uyarıyla sizleri karşılayan Microsoft'un bu hareketinin niye mantıklı bi hamle olmadığına değineceğiz.

Microsoft, yıllardır 'yenilen pehlivan güreşe doymaz' sözünü hatırlatırcasına tarayıcı savaşından bir türlü geri durmuyor. Internet Explorer ile büyük bir hezimet yaşayarak Microsoft Edge'e geçiş yapan ve savaşı farklı bir cepheden sürdüren Microsoft, politikalarını agresifleştirmeye başladı.

Dün konunun detaylarıyla ilgili sizleri bilgilendiren bir haber hazırlamıştık. Dilerseniz o haberimize de göz atabilirsiniz:

Windows 10'un Bu Agresif Hamlesi Neden Yanlış?

Öncelikle bu hamle, insan psikolojisinden birazcık anlayan biri için bile çok saçma gelecektir. Birini ikna etmek istediğiniz şey ne kadar avantajına olursa olsun; onu kendisine dayatarak hiçbir şekilde başarılı olamazsınız.

Windows Insider kullanıcılarına bu uyarıyı yapmak yine oldukça saçma: Zaten en yeni sürümleri denemek isteyen, işletim sistemini inciğine boncuğuna kadar incelemekten hoşlanan ileri seviye kullanıcılara 'Chrome kullanma, Edge kullan' dayatması yapmak, tamamı ile başarısız bir strateji.

Daha sene başlarında Windows'un varsayılan tarayıcısı olarak ayarlanmaya çalışılan Edge, Insider kullanıcılarının hışmına uğramış ve Microsoft bu plandan vazgeçmişti. Hali hazırda zaten benimsenmemiş bir politikayı devam ettirmenin gereği ne?

Microsoft Edge, hiçbir şekilde ne Firefox'tan ne de Chrome'dan iyi bir tarayıcı değil. Bunu son kullanıcı biliyorken Microsoft'un bilmiyor olmasına imkan yok. Daha sıkletine gelemediği rakiplerini, kullanıcıların aklını çelmeye çalışarak alt etmeye çalışmaları düşman kazanmaktan başka hiçbir şeye yaramıyor.

Özetle Microsoft'un yapmaya çalıştığı şeyin hiç mi hiç tutar bir tarafı yok. Önümüzdeki günlerde, muhtemelen yine geri sekecek olan bu politikadan acilen vazgeçilmesi gerekiyor. Ortaya iyi bir ürün çıkartırlarsa, bu zaten kullanıcı tarafından ilgiyle karşılanacaktır. Microsoft gibi, zaten tekelleşmeyle suçlanan bir şirketin insanların gözüne sokarcasına bu tip politikalar gütmesi oldukça anlamsız.