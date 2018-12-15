Microsoft, haber tutkunları için yapay zeka ile desteklediği uygulamasını piyasaya sürdü. Bu sayede kişiye özel haberler seçilip, öncelik bu haberler gösterilecek.

Eğer sizler de haber tutkunuysanız ve yoğun geçen günlerinizde gündemi telefonlarınızdan takip etmeyi seviyor iseniz, muhtemelen zaten kullandığınız belirli uygulamalarınız vardır. Microsoft ise kullanıcılarının bu deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak bir uygulama ile Google Play Store'larda yerini aldı: Hummingbird.

Haber uygulamaları genelde editörler tarafından kontrol edilir ve sunulacak haberler bir insan yardımı ile hazırlanır. Microsoft'un daha önce piyasaya sürdüğü "Microsoft News" uygulaması da aynen bu şekilde çalışıyor. Fakat yeni uygulama ilgi alanlarınızı yapay zeka yardımıyla seçerek, en uygun önerileri kullanıcılara sunmayı planlıyor.

Uygulamaya Microsoft veya LinkedIn hesaplarınızı kullanarak kayıt olduktan sonra, sizden ilgi alanınıza giren haber başlıklarını seçmeniz isteniyor. Seçeceğiniz bu başlıklar size alt başlıklar da öneriyor ve burada da gerekli seçimleri yaparak, kendi lsitenizi oluşturuyorsunuz. Uygulama aynı zamanda bulunduğunuz lokasyonu kullanarak (izin vermeniz gerekiyor), yerel haberleri de takip etmenize olanak sağlıyor.

Hummingbird, yapay zeka temelli bir işleyiş sistemine sahip olması nedeniyle, ne kadar çok kullanılırsa o kadar çok veri toplayacak, doğru algortimalar kurabilecek ve nokta atışı öneriler gerçekleştirebilecek. Şimdilik sadece Amerika'da kullanıma sunulan uygulama aynı zamanda sadece Android kullanıcılar için hizmet veriyor.