Florida eyaletinin Orlando şehrinde gerçekleştirilen Microsoft Ignite konferansı birbirinden önemli duyurulara sahne oluyor. Bunlardan en önemli dört duyuruyu sizler için derledik.

Ignite etkinliği her ne kadar bir Microsoft etkinliği olmasa da, bir süredir sadece dev şirketle anılır oldu. Ancak her gün 30.000'i aşkın katılımcıyla karşılaşan bu etkinlikte, konferans kitapçığının 27 sayfasını Microsoft'un işgal ettiğini düşünürsek onlarla anılması artık normal.

Dilerseniz konferans kitapçığında bahsedilmeyen ve Microsoft'un basın konferansında ortaya çıkan 5 önemli duyuruya bir göz atalım.

1. Microsoft, Şifrelerden Kurtulmanızı İstiyor

Microsoft, uzun süredir hem Edge'e hem de Windows 10'a entegre etmeye çalıştığı 'şifre kolaylığı' adımlarını atmaya devam ediyor. 'Microsoft Authenticator' uygulamasına entegre edilecek olan şifre yöneticisi ile işyeri sahipleri hem güvenli hem de hızlı şifre girişi sağlayacak. Böyle klasik şifre giriş yöntemi ve iki aşamalı doğrulama sisteminin yerini akıllı telefonlar alacak.

2. Dilerseniz Windows Satın Almayın; Kiralayın

Microsoft'un işletme sahipleri için bir başka süprizi de Windows 10 kiralama sistemi oldu. Azure arayüzü üzerinden artık bulut sistemiyle Windows 10 çalıştırılabilecek. İşletim sisteminde, iş yeri sahiplerinin ve büyük işletmelerin sahip olması gereken bütün Office uygulamaları da ayrıca yer alacak. Böylece ayrı ayrı lisanslandırma ücreti ödenmesi gerekmeyecek.

3. Microsoft Office Daha da Zeki Olacak

Microsoft, Office için yepyeni yapay zeka araçları entegre etmeye hazırlanıyor. Yapay zeka sayesinde, örneğin PowerPoint sunumlarınızda; ilginizi çekebilecek önerilerde ve taslak tavsiyelerinde bulunabilecek. Bu sayede işletmelerde yaratıcılığın ve üreticiliğin artması sağlanacak.

4. Surface Hub 2'li Beyaz Tahtalar 2019'da Geliyor

Surface Hub'ın yepyeni versiyonu 2019'un 2. yarısında piyasaya çıkacak. Daha hafif, daha hızlı ve daha ince olacak olan bu modelin ardından, 2020'nin başlarında da Surface Hub 2X ile karşılaşacağız. Dokunmatik ekranlı bu beyaz tahtaların 50 inç boyutunda olması bekleniyor.

5. Microsoft Teams, Slack'i Tahtından Edebilir

İşletme içi iletişimi sağlayan uygulamalar arasında son dönemde ciddi bir rekabet yaşanıyor. En büyük rakibi olan Slack'i geride bırakmayı hedefleyen Microsoft, Teams'e video konferans içinde blurlanmış arkaplan özelliği getiriyor. Aynı zamanda toplantılarınızın transkriptini otomatik olarak çıkarabilen muhteşem bir özellik planlanıyor. Microsoft Teams ile ilgili yeni gelişmeler yakında duyurulacak.