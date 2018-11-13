Microsoft'un İki Oyun Stüdyosunu Alması Ne Anlama Geliyor?

Microsoft, iki orta ölçekli oyun stüdyosunu satın alacağını açıkladı. Peki bu satın almaların altında yatan neden ne?

Microsoft, geçtiğimiz cumartesi günü iki orta ölçekli oyun stüdyosunu satın aldığını açıklamıştı. Bu satın alımların amacı olarak da rol yapma oyunlarına odaklanmak istemelerini göstermişti. Bu anlaşmanın her üç tarafın da faydasına olduğu ise gerçek.

Microsoft Stüdyoları'nın başında bulunan Matt Booty, yaptığı açıklamada Fallout New Vegas'ın yapımcısı Obsidian ve Wasteland'in yapımcısı Inxile ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Her iki firma da eski tarz RPG oyunları konusunda uzmanlaşmış firmalar. Bu firmalar Indie olmayan ama AAA seviyesine de çıkmayan, yapımcıların bomboş bıraktıkları bir alanda yer alan orta sınıf oyunlar üretiyorlar.

Divinity Original Sin 2'nin gölgesinde kalan Pillars of Eternity 2 ticari anlamda başarısız olmuştu. Bard's Tale IV de ortalama eleştiriler alabilmişti. Bu firmaların kullandığı kaynak bulma yöntemi olan kitle fonlama çok güvenilir bir kaynak değil, o yüzden de Microsoft kendilerini yaslayabilecekleri güçlü bir kaynak.

Microsoft'un neden birbirine benzer iki stüdyoyu birden almak istediğini ilk anda anlamak zor. Xbox satışlarının PS4 satışlarının ne kadar gerisinde olduğunu söylemeye gerek yok, Microsoft satış rakamlarını açıklamayı bile bıraktı. Microsoft artık Xbox özel oyunları yaptırmak istemiyor, onun yerine Game Pass sistemini destekleyecek oyunların peşinde.

Microsoft Game Pass sistemini bilgisayarlara da entegre etmek istiyor. Güzel oyunlar yapma kapasitesi olan ancak kaynağı olmayan bu firmaların üreteceği oyunlarla Game Pass'ı doldurmayı planlıyorlar. Her iki firmanın da oldukça sadık ve geniş takipçi kitleleri var, bu durum da Microsoft'un uzun vadeli planları için gayet güzel bir durum.

Sistemin kesin olarak başarılı olacağını söylemek zor ancak en azından Microsoft'un yeni bir şeyler ortaya koymak üzere olduğu belli.

Microsoft'un en temel problemi, sürekli olarak birilerinin farklı görevlere atanıp durması olmuştu. Daha önce firmaya oyun geliştiren geliştirici firmalar da bu durumdan şikayetçiydi.

Kendi başına büyük başarılara imza atması zor olan iki orta ölçekli firmanın, kendi oyunlarını nasıl yapacağı konusunda sıkıntılar yaşayan bu dev ile iş birliği yapması her üç tarafa da büyük faydalar sağlayabilir. Sonucun ne olacağını bekleyip göreceğiz.