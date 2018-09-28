Microsoft'un İlk Türkçe Oyunu 'Forza Horizon 4'

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan demosuyla herkesi mest eden Forza Horizon 4, bugün gerçekleştirilen lansmanla Türkiye'deki oyunculara tanıtıldı.

Forza Horizon 4 aslında Türkçe dublajlı olarak hazırlanıyordu ancak muhtemelen dolar kurunun bir anda patlaması sonrası artan masraflar, oyunun sadece Türkçe altyazı ile çıkmasına neden oldu. Yine de Forza Horizon 4, Microsoft etiketiyle piyasaya çıkan ilk Türkçe oyun olma özelliğini taşıyor.

Aynı zamanda Türkiye’deki 25’inci yılını kutlayan Microsoft’un düzenlediği basın toplantısına; Microsoft Türkiye Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu, Microsoft Afrika ve Ortadoğu Bölgesi Xbox Kategori Müdürü Mehmet Tur, Microsoft Türkiye Xbox Pazarlama Uzmanı Uğur Güç ve ülkemizi Formula-1 oyunlarında yurt dışında temsil eden Cem Odabaşı da yer aldı.

Microsoft Türkiye Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu, lansmanda şu sözleri sarf etti:

“Microsoft ailesi olarak hem yazılım hem de donanım desteği sunarak, bu sektöre yön veriyoruz. En güçlü çözümlerimizi oyun severlerle buluşturuyoruz. Türkiye, %24,7 yıllık büyüme oranıyla Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük ve en dinamik oyun pazarlarına sahip. Bunun en büyük nedeni genç ve dinamik nüfusumuz, bir de teknolojiye giderek artan merakımız. Şu an Türkiye oyun pazarı büyüklüğü 1 milyar dolara çok yakın. Türkiye’nin 2020 yılında bu pazardan 2 milyar dolar pay alacağını tahmin ediyoruz. Türkiye’deki oyun pazarına yatırımlarımızın ve güvenimizin bir göstergesi olarak, Forza Horizon 4 ile Türkçe altyazı seçeneği sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde, gerek oyunlarımızın Türkçeleştirilmesi gerekse yerel oyun geliştiricileri ile işbirliklerimiz sürecek. Böylece, Türkiye’deki varlığımızı ve Türkiye oyun piyasasını daha da güçlendireceğiz.”

Eğer oyunun demosunu henüz denemediyseniz, Microsoft Store'da hem Xbox One hem de PC için oyunun demosunu edinebilirsiniz. Forza Horizon 4, her iki platform için de 2 Ekim tarihinde Türkçe altyazı desteğiyle piyasada olacak.