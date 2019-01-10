Microsoft'un İşbirliği Uygulaması Teams'e Güncelleme Geldi

Microsoft'un Teams adlı uygulaması, aldığı güncellemeyle bazı yeni özelliklere kavuştu. Hala güvenlik gibi bazı özelliklerin eksik olduğunun farkında olan Microsoft ekibi, ileride bu eksiklikleri gidereceğini bildirdi.

Microsoft, perakende, sağlık ve hizmet personellerini kazanabilmek için Teams isimli uygulamasına bir dizi yenilik getirdi. Getirdiği yenilikler arasında üçüncü parti planlama uygulamarı ile entegrasyon, çalışanları övme ve uygulamanın işleyişiyle alakalı bazı yeni fonksiyonlar var.

Uygulamaya eklenen diğer bazı özelliklere baktığımız zaman konum paylaşımı, sesli mesaj kaydedip paylaşabilme ve fotoğraf paylaşımı özellikleri dikkatimizi çekiyor. İlerleyen zamanlarda kullanıcılar arasındaki mesajlaşmalar daha güvenli olacak.

Sağlık sektöründe fotoğraf göndermek (röntgen fotoğrafı gibi) birincil iletişim şeklidir. Bu fotoğraflar günlük hayatta birçok mesajlaşma uygulamasında paylaşılıyor ve o paylaşılan kişilerin telefonunda aslında birisinin özel yaşamı depolanıyor. Microsoft Teams uygulamasında güvenli kamera özelliği getirerek buna son vermek istiyor.

Mobil uygulama sayesinde, IT yöneticileri kullanıcı rollerine veya çalışanların ihtiyaçlarına göre takvim paylaşımları veya özel mesajlar gibi bazı şeylere izin verebilecekler.

Son özellik olan övgü özelliğine bakacak olursak; yöneticilerin, çalışanlarının yaptıkları işleri yakından takip edip, onlara uygun övgülerini vererek diğer kişilerin de o personeli tanımasını sağlıyor. Microsoft ekibi bu özellik sayesinde, personel kayıplarının çok yaşandığı özellikle hizmet sektöründe kişilerin işine bağlılığını artırarak personel kaybını azaltmayı hedefliyor.