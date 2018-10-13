Microsoft son zamanlarda hiç boş durmuyor. Tanıtılan Surface ürünleri, tanıttıkları ürünlerin geleceği derken şimdi bir de yeni bir telefon karşımızda. Microsoft'un bir Surface telefon üzerinde çalıştığının kanıtı olan patentler ortaya çıktı.

Microsoft, birkaç hafta önce yeni Surface ürünlerini piyasaya sürmüş ancak söylentileri dolaşan Surface Phone (ya da Andromeda) hakkında hiçbir şey söylenmemişti. Ancak tanıtımdan sonraki günlerde, Microsoft'un Andromeda kod adlı bir katlanabilir cihaz üzerinde çalıştığını öğrenmiştik. Hatta Surface'tan sorumlu yetkili Panos Panay bir Surface telefon ürününün çıkacağının haberlerini vermişti. Şimdi ise katlanabilir cihazlar hakkında gerçek kanıtlarımız var.

Microsoft'un WIPO'ya geçtiğimiz Mart ayında yaptığı ve 11 Ekim'de paylaştığı patent dosyası sayesinde katlanabilir bir Surface telefonun nasıl olabileceği hakkında birtakım tahminlere sahip olabiliyoruz. Hinged Device (Menteşeli cihaz) adındaki patent kullanıcının ekranı ortadan katlayabilmesine izin verirken, Windows Central tarafından keşfedildi.

Microsoft’un çizimleri ayrıca, kullanıcının cihazı katlamalarına izin verecek olan menteşenin karmaşıklığını da ayrıntılı olarak ortaya koyuyor. Görüntülerden çok net biçimde anlaşılan şey, menteşenin oldukça önemli olduğu; çünkü işlevsellik ve dayanıklılık burada kusursuz olmak zorunda. Microsoft ayrıca menteşenin akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve giyilebilir cihazlar da dahil olmak üzere çeşitli cihazlarda kullanılabileceğini belirtiyor.

Patentin açıkladığı kadarıyla katlanabilir ekran, cihazın her iki tarafına da yerleştirilebilir. Böylece ana ekran katlanmış yapının içinde ya da dışında bulunabilir. Ancak ana ekran içeriye doğru katlandığında dışarıda ikincil ekranın olup olmayacağı ise belirsiz.