Microsoft'un kurucularından olan Paul Allen, 65 yaşında hayata gözlerini yumdu. Allen'in ölüm sebebi olarak , uzun süredir mücadele ettiği Hodgkin dışı lenfoma gösteriliyor.

Bu sabah, Hodgkin dışı lenfomaya bağlı sorunlar nedeniyle hayatını kaybeden Allen daha önce yaptığı açıklamada tedavisine başlandığını söylemişti.

Bill Gates ile çocukluk arkadaşı olan Allen, Gates ile birlikte 1975'te Microsoft'u kurmuştu. 1983 yılında hastalığı nedeniyle şirketten ayrılan ve 2000 yılına kadar yönetim kurulunda yer alan Allen, Hodgkin dışı lenfoma tedavisine ilk olarak 2009 yılında başlamıştı.

ABC News'e yapılan açıklamaya göre Gates, en yakın ve en eski arkadaşlarından birini kaybettiği için çok üzgün olduğunu söyledi.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, Allen'in sektöre ve Microsoft'a olan katkılarını yeri doldurulamaz olarak nitelendirdi.

2011 yılında yayınlanan hatırata göre Allen, kendisini Microsoft'un isim babası ve çift düğmeli farenin mucidi olarak tanımlıyordu. Aynı hatırata göre Allen'in yaptıkları hak ettiği değeri görmüyordu ve Gates, hak ettiğinden fazla hisseye sahipti. Yayınlandığı dönemde büyük sansasyon yaratan kitabın etkisi, Gates ile Allen'in dostluklarının devam ettiği görülünce ortadan kaybolmuştu.

Microsoft'tan ayrıldıktan sonra kendi şirketi Vulcan'a yoğunlaşan Allen, pek çok farklı pazarda faaliyet gösteren değişik firmaları satın almıştı. Çalışmalarının pek çoğu Seattle'a yoğunlaşan Allen, bölgede önemli bir toplumsal figür olarak kabul ediliyordu. Son dönemde yaptığı hayır işleri ile Güney Seattle'daki evsizler ve düşük gelirli ailelere harcanmak üzere 46 milyon dolar yardım toplamayı başarmıştı.

Apple CEO'su Tim Cook, Google CEO'su Sundar Pichai ve Amazon CEO'su Jeff Bezos, attıkları tweetler ile taziyelerini ilettiler.

"Endüstrimiz bir öncüsünü ve dünyamız iyilik için bir gücü kaybetti. Paul'un arkadaşlarına, Allen Ailesi'ne ve Microsoft'taki herkese en içten taziyelerimizi gönderiyoruz."

"Bugün büyük bir teknoloji öncüsünü kaybettik -- çalışmaların ve hayırseverliğinle bu dünyaya yaptığın engin katkılar için teşekkürler Paul Allen. Düşüncelerimiz ailesi ve tüm Microsoft topluluğuyla."

"Paul Allen'în vefatını duymak çok üzücü. Yeniliklere ve ilerlemeye olan tutkusu pek çoğumuza ilham verdi. Sonuna kadar mücadeleciydi. Kalbim Paul'un ailesi ve arkadaşları için atıyor."

Allen, ayrıca Portland Trail Blazers ve Seattle Seahawks'ın da sahibiydi. NFL yöneticisi Roger Goodell, Allen'in oyunu daha güvenli hale getirmek ve oyuncuları gereksiz risklerden korumak için gece gündüz çalıştığını söyledi. NBA yöneticisi Adam Silver ise Allen'in ligin uluslararası büyümesinin temellerini attığını ve yeni teknolojileri kucaklamalarını sağladığını ifade etti.

Allen'in kız kardeşi Jody Allen da ailesi adına bir açıklama yayınladı. Paul'un onlar için sadece teknoloji dehası ve hayırsever olmadığını aktaran Jody Allen, O'nun aynı zamanda çok iyi bir kardeş, dayı ve arkadaş olduğunu belirtti.

Pek çok hayır işleri yapmış olan Allen'in vefatının ardından, mirasının büyük kısmı da hayır işleri için ayrılacak.