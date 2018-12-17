Microsoft'un Project xCloud Destekli Konsolunun Detayları

Microsoft'un oyun dünyasına yeni bir soluk getirmeyi planladığı Project xCloud'dan gücünü alan bir konsolun detayları ortaya çıktı.

Microsoft'un gelecek oyun konsolu ailesi hakkında bazı detaylar belli olmaya başladı. Xbox Scarlett kod adına sahip serinin en az iki farklı konsolu içermesi bekleniyor. Bunlardan biri, Xbox One X'in halefi olacak ve nispeten pahalı bir model; bir diğeri ise Microsoft'un yeni yayın servisi Project xCloud destekli ve uygun fiyatlı bir alternatif.

Project xCloud sayesinde yüksek teknik özelliklere sahip olmayan cihazlar, bulut teknolojisinden güç alarak farklı bir oyun deneyimi sunacak. Microsoft'un bu amaçla satışa sunacağı yeni konsolu, Picasso Accelerated Processing Unit (APU) teknolojisine, yani CPU ve GPU'nun bir arada olduğu bir AMD yonga setine sahip olacak.

Project xCloud destekli bu cihazla Microsoft, oyunlarda gecikme durumlarının sorun yaratacağı ögeleri yerel olarak işleyecek, grafik tarafında geliştirme sağlayacak ögeleri ise buluttan alacak. Bu şekilde hibrit bir oyun deneyimi planlayan Microsoft, hedefine ulaşabilirse düşük donanımla iyi grafikli oyunları oynamanın yolunu bizlere göstermiş olacak.

Microsoft'un oyun dünyasını belki de tamamen değiştirebileceği Project xCloud'ın 2020 yılından önce kullanıma sunulması bekleniyor.