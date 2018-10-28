Microsoft yeni prototip telefonuyla E-ink teknolojisini getiriyor.

Gerçek anlamda katlanabilir telefonlar gelecek sene bizimle olacaklar ancak bazı firmalar bu sırada iki ekranlı telefon fikrini benimsemiş durumdalar. ZTE’nin iki ekranlı Axon M telefonu türünün ilk örneği olsa da piyasada büyük bir başarı yakalama şansını yakalayamadı.

İki ekranlı ZTE Axon M fikri, kâğıt üzerinde güzel duruyordu ancak ortaya çıkan sonuç aynı şekilde olmamıştı. Proje gün yüzüne çıkacak mı tam olarak bilmesek de Microsoft iki ekran fikrine çok daha farklı şekilde yaklaştı.

Son zamanlarda Twitter üzerinde görülen Microsoft Research’ün Lumia 640 isimli prototip telefonu E-ink (e-mürekkep) teknolojili ikinci bir ekrana sahip olacak.

Bu teknoloji genellikle kitap okuyanların gözlerinin yorulmasını önlemek için kullandığı bir teknolojidir.

İkinci ekran, aslına bakılırsa tam olarak dokunmatiği desteklemeyen bir ekran kılıfı. Bunun yerine Microsoft, telefonun arkasında bulunan arayüz devrelerine kablolarla bağlanan ve ekranın altında bulunan beş adet tuş ekledi.

Microsoft’un ekran kılıfı firmanın iddialarına göre yumuşak kumaş ve Alcantara isimli mikrofiber bir malzemeden üretildi.