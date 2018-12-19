Microsoft'un yeni işletim sistemi olarak adlandırılan Windows Lite ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi bu içeriğimizde derledik.

Windows RT ya da Windows 10 S hakkında bazı şeyler duymuşsunuzdur. Peki, Windows Lite hakkında ne biliyorsunuz? Şu anda bir şey bilmiyorsanız bile Microsoft’un yeni işletim sistemi olarak bilinen Windows Lite hakkında bilinecek çok şey var.

Windows’un daha hafif bir versiyonu olacağı söylenen Windows Lite, önceki işletim sistemlerinden daha hızlı ve akıcı olacak. Bazı söylentiler bu özelliği sebebiyle işletim sisteminin yalnızca kişisel ve öğrencilere uygun dizüstü bilgisayarlarda olacağını, işletmelere satılmayacağını söylüyor. Yine bazı söylentilerde ise işletim sisteminin Windows gibi görünmeyeceği yer alıyor. Anlayacağınız fazlasıyla hızlı ancak yeni bir arayüz ile tanışmamız mümkün.

Tabii ki büyük işletim sistemi güncellemelerinde akla gelen en büyük sorulardan birisi, ne zaman çıkacağı sorusudur. Şu an için kesin bir tarihi Microsoft açıklamış değil. Bir açıklama olmamasına karşın Microsoft Build 2019 konferansında şirketin yeni işletim sistemini açıklaması pek de şaşırtıcı olmayacaktır. Konferansın tarihi belli olmasa da geçtiğimiz senelerde Nisan ve Mayıs aylarında yapıldığı için Windows Lite ile ilgili haberleri almamıza 6 ay gibi bir süre var diyebiliriz.