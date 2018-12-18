Microsoft'un Yeni Jenerasyon Konsolunun Kod Adı Belli Oldu

Tıpkı PS4 gibi ömrünün son 1-2 yılına giren Microsoft Xbox One'ın jeni jenerasyon abisinin kod adının Anaconda olacağı ortaya çıktı.

Son birkaç yıldır konsollarının kod adını sürüngen isimlerinden seçen Microsoft, bu geleneği sürdürmekte kararlı gibi görünüyor. Xbox One'ın kod adını Durango, Xbox One X'in kod adını ise Scorpio olarak belirleyen Microsoft, bir başka sürüngen olan Anaconda'yı da yeni jenerasyon Xbox'ın kod adı olarak seçti.

2020 yılında piyasaya sürülecek olan Xbox'ın son adı bulmasa da proje bir süre bu isimle anılacak. Xbox Anaconda hakkında henüz neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Gelen dedikodular, konsolun SSD ile geleceği ve bu sayede yükleme sürelerini gözle görülür oranda düşüreceği yönünde. Bununla birlikte 2019 yılında piyasaya çıkması beklenen, Xbox One S'in disk okuyamayan versiyonu gibi fiziksel kopya çalıştırmama olasılığı mevcut.

Microsoft, geçtiğimiz aylarda xCloud isimli streaming platformunu duyurmuştu. Bu sayede Xbox Anaconda için satın alınan oyunlar PC ve mobil platformlar gibi birçok aynı platformda oynanabilecek. Elbette bunun için ülkemizdeki internet hızlarının da iyileşmesi ve daha tatmin edici bir seviyeye gelmesi gerekecek.